Як зберегти цибулю до самої весни, якщо немає льоху: головки не гнитимуть і не проростатимуть

Як зберігати цибулю у квартирі / © Фото з відкритих джерел

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Зберегти ріпчасту цибулю до весни можна навіть без льоху. Головне — правильно підготувати врожай і знайти в оселі місце, де немає зайвої вологи, різких перепадів температури та поганої циркуляції повітря. Саме вологість і недостатнє провітрювання найчастіше стають причиною появи плісняви та гнилі.

Як підготувати цибулю до зберігання

Перед закладанням на зиму потрібно перебрати весь урожай. Для тривалого зберігання підходять лише тверді, сухі та неушкоджені головки з добре сформованим лушпинням. Цибулини з вм’ятинами, порізами, плямами або ознаками гнилі краще відкласти для швидкого використання.

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Комора чи кухонна шафа

Якщо в квартирі немає підвалу, одним із найзручніших варіантів може стати темна комора. Підійде й кухонна шафа, але вона повинна розташовуватися подалі від плити, духовки, батареї та інших джерел тепла.

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Цибулю можна скласти в паперові пакети з кількома отворами для вентиляції або в невисокі картонні коробки з отворами. Не варто використовувати щільні поліетиленові пакети — у них накопичується волога.

Сітки чи підвішені коси

Ще один практичний спосіб — овочеві сітки. У них повітря вільно циркулює між головками, тому ризик накопичення вологи менший. Сітки можна підвісити в коморі, на кухні або в іншому сухому приміщенні.

Цибулю також можна заплести в коси й підвісити. Такий спосіб здавна використовували саме через гарне провітрювання головок.

Засклений балкон

Якщо в квартирі немає прохолодної комори, цибулю можна зберігати на заскленому балконі. Для цього підійдуть картонні коробки, дерев’яні ящики або сітки.

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Однак важливо стежити за температурою. Цибуля не повинна перемерзати, тому під час сильних морозів ящики необхідно додатково утеплити й не допускати різких перепадів температури.

Що допоможе зберегти врожай до весни

Незалежно від обраного місця, цибулю потрібно періодично оглядати. Якщо одна головка почала псуватися, її слід одразу прибрати, щоб проблема не поширилася на сусідні.

Не варто також складати цибулю поруч із картоплею: таке сусідство може прискорити псування обох продуктів.

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