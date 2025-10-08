Як зберегти врожай картоплі до весни: чому вона гниє та як цього уникнути

Як зберегти картоплю

Картопля є однією з найважливіших культур, але її зберігання часто супроводжується значними втратами. Навіть при ретельному збиранні та розміщенні у льоху частина врожаю може зіпсуватися через поєднання кількох чинників — невідповідних умов, механічних пошкоджень або поширення хвороб. Гниття картоплі — це, як правило, результат помилок в організації сховища: високої вологості, перегріву, поганої вентиляції чи забруднених поверхонь.

Особливо небезпечні мокра та суха гнилі, фітофтороз і парша, які можуть швидко знищити весь запас. Однак, використовуючи перевірені методи, можна зберегти бульби цілими та свіжими до весни.

Ретельна підготовка бульб: відбір та профілактика

Для успішного зберігання критично важливо правильно підготувати картоплю перед закладанням.

Бульби слід викопувати акуратно, використовуючи вила з тупими зубами, щоб мінімізувати механічні пошкодження.

Після збирання картоплю необхідно просушити на повітрі (але не під прямим сонцем, щоб уникнути позеленіння).

Після цього проводиться ретельний відбір: пошкоджені екземпляри одразу відправляють на їжу, а бульби з підозрілими плямами чи виразками (ознаками хвороби) краще знищити, щоб вони не стали джерелом зараження.

Для профілактики гниття рекомендується обприскувати бульби біологічними препаратами (наприклад, «Фітоспорин»), що містять корисні бактерії, які пригнічують розвиток патогенів.

Створення ідеального мікроклімату в сховищі

Навіть здорова картопля зіпсується, якщо умови зберігання не відповідають вимогам. Картоплю найкраще зберігати при температурі від +1,5 до +3 °C та вологості близько 70% у темному та добре провітрюваному приміщенні. При підвищенні температури вище +5 °C бульби починають проростати. Якщо підвал вогкий або має запах цвілі, його необхідно продезінфікувати, використовуючи вапняний розчин з мідним купоросом або сірчану шашку.

Картоплю слід укладати у дерев’яні ящики або сітки, щоб забезпечити вільну циркуляцію повітря. У перші місяці критично важливо регулярно перевіряти стан бульб.

Які гнилі можуть вражати картоплю під час зберігання

Успішне зберігання вимагає розуміння, як проявляються різні види захворювань.

Мокра гниль виявляється у вигляді слизових ділянок і виникає при високій вологості; рішення — негайне видалення хворих бульб і зниження вологості.

Суха фузаріозна гниль спричиняє сіро-бурі плями, а тканини стають розсипчастими; це зазвичай результат зараження під час збирання, тому допомагає профілактична обробка.

Парша проявляється у вигляді виразок і пов’язана з надлишком добрив або поганим станом ґрунту.

Також важливо контролювати наявність дротяника, оскільки навіть одне пошкодження бульби може стати воротами для інфекції.

Захист від гризунів та шкідників

Миші та щури не лише поїдають картоплю, але і є рознощиками хвороб. Щоб відлякати гризунів, у сховищі рекомендується розмістити пучки м’яти або полину — їхній запах ефективно відлякує шкідників.

Ефективним є використання металевої сітки для огородження місць зберігання, а також ультразвукових відлякувачів або пасток.

Слід пам’ятати, що насіннєву картоплю, яку варто зберігати окремо, можна залишити трохи позеленіти, оскільки миші не люблять такі бульби.

Де можна зберігати картоплю

Якщо можливості використовувати підвал немає, існують альтернативні варіанти.

Картоплю можна зберігати на балконі або лоджії у добре утепленому ящику для захисту від морозу.

У коморі слід обрати найбільш темне та прохолодне місце подалі від джерел тепла.

Важливо не зберігати картоплю поруч із цибулею, оскільки вони погано сумісні і можуть прискорювати псування одна одної.

Хоча для невеликих об’ємів можна використовувати холодильник, слід пам’ятати, що при низьких температурах картопля втрачає смак.