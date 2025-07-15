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Як зберегти вино свіжим після відкриття: секрети і поради
Якщо неправильно зберігати вино після відкриття, то через контакт з повітрям воно може перетворюватися на оцет.
Щоб напій не зіпсувався, а його смак залишався таким самим, як і одразу після відкриття, необхідно пам’ятати про кілька важливих нюансів.
Якщо ви не допили пляшку вина, її необхідно ретельно закрити і поставити в темне місце. Дуже важливо, щоб там температура повітря була від 7 до 18 градусів. Найкраще підійдуть підвал, комора або шафа.
Експерти застерігають, що в холодильнику зберігати вино не варто. Краще охолодити його безпосередньо перед подаванням до столу.
За словами сомельє, вжити відкорковане вино необхідно протягом наступних 3-5 днів. Хоча є вина, які можна зберігати трішки довше. Однак, пам’ятайте, що з кожним днем смак напою погіршуватиметься.