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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Як зберегти вино свіжим після відкриття: секрети і поради

Якщо неправильно зберігати вино після відкриття, то через контакт з повітрям воно може перетворюватися на оцет.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як правильно зберігати вино після відкриття

Як правильно зберігати вино після відкриття / © Pixabay

Щоб напій не зіпсувався, а його смак залишався таким самим, як і одразу після відкриття, необхідно пам’ятати про кілька важливих нюансів.

Якщо ви не допили пляшку вина, її необхідно ретельно закрити і поставити в темне місце. Дуже важливо, щоб там температура повітря була від 7 до 18 градусів. Найкраще підійдуть підвал, комора або шафа.

Експерти застерігають, що в холодильнику зберігати вино не варто. Краще охолодити його безпосередньо перед подаванням до столу.

За словами сомельє, вжити відкорковане вино необхідно протягом наступних 3-5 днів. Хоча є вина, які можна зберігати трішки довше. Однак, пам’ятайте, що з кожним днем смак напою погіршуватиметься.

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Дата публікації
Кількість переглядів
122
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