Як зберегти вино свіжим після відкриття: секрети і поради

Як правильно зберігати вино після відкриття / © Pixabay

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Щоб напій не зіпсувався, а його смак залишався таким самим, як і одразу після відкриття, необхідно пам’ятати про кілька важливих нюансів.

Якщо ви не допили пляшку вина, її необхідно ретельно закрити і поставити в темне місце. Дуже важливо, щоб там температура повітря була від 7 до 18 градусів. Найкраще підійдуть підвал, комора або шафа.

Експерти застерігають, що в холодильнику зберігати вино не варто. Краще охолодити його безпосередньо перед подаванням до столу.

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За словами сомельє, вжити відкорковане вино необхідно протягом наступних 3-5 днів. Хоча є вина, які можна зберігати трішки довше. Однак, пам’ятайте, що з кожним днем смак напою погіршуватиметься.