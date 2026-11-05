Як зберегти заряд батареї смартфона, якщо довго немає світла: найкращі методи

Що робити, щоб не розряджався сматфон / © www.freepik.com/free-photo

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Під час тривалих відключень електроенергії смартфон стає особливо важливим: через нього можна зв’язатися з рідними, отримати новини, перевірити графік відключень або викликати допомогу. Проте без можливості регулярно заряджати пристрій навіть повна батарея може швидко розрядитися. Щоб телефон працював якомога довше, варто змінити кілька налаштувань і відмовитися від функцій, які витрачають енергію без нагальної потреби.

Увімкніть режим енергозбереження

Це один із найефективніших способів продовжити роботу смартфона. На Android функція зазвичай називається «Енергозбереження» або Battery Saver, на iPhone — «Режим низького заряду».

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Після активації телефон обмежує фонову роботу програм, автоматичне оновлення даних, деякі візуальні ефекти та інші енерговитратні процеси. Завдяки цьому батарея витрачається повільніше, навіть якщо ви продовжуєте користуватися основними функціями пристрою.

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Зменште яскравість екрану

Дисплей належить до найбільших споживачів енергії смартфона. Якщо яскравість встановлена на максимум, заряд може зникати значно швидше.

Зменште підсвічування до комфортного рівня, скоротіть час автоматичного блокування екрана до 15–30 секунд і вимкніть функцію постійного відображення інформації, якщо вона є. Також можна активувати темну тему, особливо якщо смартфон має OLED-дисплей.

Вимикайте мобільний інтернет, Wi-Fi та Bluetooth, коли вони не потрібні

Постійно активні бездротові з’єднання витрачають заряд, навіть коли смартфоном майже не користуються. Якщо інтернет не потрібен, вимикайте мобільні дані та Wi-Fi. Bluetooth також варто залишати активним лише тоді, коли ви користуєтеся бездротовими навушниками чи іншими пристроями.

Окремо зверніть увагу на мобільний зв’язок. Коли сигнал слабкий або нестабільний, телефон витрачає більше енергії на пошук мережі. Якщо певний час вам не потрібно приймати дзвінки, можна ввімкнути режим польоту. Але пам’ятайте: у такому режимі звичайні дзвінки та SMS не надходитимуть.

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Обмежте роботу програм у фоновому режимі

Соціальні мережі, поштові клієнти, месенджери та інші застосунки можуть постійно оновлювати інформацію, перевіряти повідомлення й надсилати сповіщення. Усе це поступово витрачає заряд.

Перейдіть у налаштування батареї та подивіться, які програми споживають найбільше енергії. Обмежте фонову активність тих застосунків, які не потрібні під час відключень. Також вимкніть зайві сповіщення, щоб екран не вмикався через кожне повідомлення.

Завантажте потрібну інформацію заздалегідь

Якщо очікується тривале відключення світла, підготуйте смартфон заздалегідь. Завантажте офлайн-карти місцевості, важливі документи, контакти, інструкції та потрібні матеріали, які можна переглядати без інтернету.

Музику, подкасти й відео також краще зберегти на пристрої заздалегідь, якщо плануєте ними користуватися. Перегляд завантажених матеріалів зазвичай потребує менше енергії, ніж постійне потокове відтворення через мобільну мережу.

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Відмовтеся від відео, ігор і тривалої навігації

Відео, мобільні ігри, відеодзвінки та навігація належать до функцій, які можуть швидко розряджати акумулятор. Вони активно використовують дисплей, процесор, камеру, GPS або інтернет-з’єднання.

Під час тривалого відключення краще обмежити такі заняття. Якщо потрібно перевірити новини, достатньо прочитати короткі текстові повідомлення, а не переглядати відео. Карти можна використовувати офлайн, а геолокацію вимикати після завершення маршруту.

Зберігайте смартфон подалі від перегрівання та сильного холоду

Температура також впливає на роботу акумулятора. Перегрівання прискорює витрату заряду та негативно позначається на стані батареї. Сильний холод може тимчасово зменшувати доступну ємність акумулятора, через що телефон швидше розряджається або вимикається.

Не залишайте смартфон біля обігрівачів, на сонці чи на морозі. У холодному приміщенні тримайте його в кишені або сумці, ближче до тіла, але не допускайте перегрівання.

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