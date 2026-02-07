Як зберегти заряд смартфона під час відключення світла: практичні поради

Зарядка телефона / © Фото з відкритих джерел

У разі відключення світла швидке розрядження смартфона може стати критичним. Експерти радять заздалегідь підготувати пристрій і скоригувати налаштування.

ТСН.ua зібрав практичні поради щодо економії заряду смартфона на основі матеріалів Maxnet та Сnet.

Найбільше енергії споживає екран. Фахівці радять вимкнути автоматичне регулювання яскравості та встановити мінімальний комфортний рівень вручну. Також варто скоротити час, через який дисплей гасне після бездіяльності. Особливо помітний ефект це дає на смартфонах з AMOLED-екранами, де кожен зайвий піксель буквально «з’їдає» заряд.

Ще один крок — тимчасово відмовитися від функцій, без яких можна обійтися. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, мобільний інтернет і навіть вібрація постійно працюють у фоновому режимі та розряджають батарею. Якщо зв’язок не потрібен щомиті, доцільно активувати режим польоту й вмикати мережу лише для дзвінків або повідомлень.

Окрему увагу варто приділити головному екрану. Віджети погоди чи новин регулярно оновлюються та споживають енергію навіть тоді, коли телефон заблокований. Видалення зайвих віджетів і вимкнення автоматичних оновлень застосунків у магазині додатків допомагає суттєво зменшити фонове навантаження.

Синхронізація облікових записів також потребує контролю. Поштові сервіси, хмарні сховища та месенджери можуть перевіряти оновлення щохвилини. Краще вимкнути автоматичну синхронізацію або залишити її лише для справді важливих сервісів, керуючи цими параметрами вручну.

Не менш важливо стежити за фоновими процесами. Частина програм активно використовує ресурси процесора навіть після згортання. У налаштуваннях акумулятора можна обмежити їхню роботу або закривати всі невикористовувані застосунки одним рухом. Додатково допоможе режим енергоощадження, який знижує продуктивність смартфона та мінімізує непотрібні процеси.

Фахівці нагадують і про температурний режим. Літій-іонні акумулятори погано переносять перегрів, тому телефон не варто залишати під прямим сонцем чи перевантажувати важкими застосунками. Оптимально, якщо температура пристрою не перевищує 45 градусів.

Під час блекаутів варто змінити й стиль користування смартфоном. Кожне ввімкнення дисплея скорочує час роботи, тож краще не перевіряти телефон без нагальної потреби. Окремо радять обмежити push-сповіщення та стримінг. Онлайн-відео, музика і мобільні ігри швидко розряджають батарею. Ще одна проста порада — віддавати перевагу текстовим повідомленням. Вони коротші за дзвінки й споживають менше енергії. Це стосується як SMS, так і месенджерів.

Додатковим резервом можуть стати повністю заряджений ноутбук або повербанк — вони здатні підзарядити смартфон через USB, коли інших джерел енергії немає.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як мінімізувати втрату зв’язку під час блекаутів.