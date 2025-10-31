Як зберегти зелень свіжою у холодильнику максимально довго без заморожування: найкращі способи

Майже кожна господиня стикалася з тим, що зелень у холодильнику швидко в’яне, темніє або починає псуватись уже через кілька днів. Заморожування — популярний спосіб, але не завжди зручний: втрачається аромат, текстура і частина вітамінів. На щастя, існують простi способи зберегти зелень свіжою надовго без заморожування, які не потребують багато часу чи спеціальних контейнерів.

Спосіб №1. Спочатку ретельно переберіть кріп, петрушку чи кінзу — приберіть зів’яле листя й промийте під прохолодною водою. Після миття дайте зелені добре підсохнути на рушнику. Коли листочки стануть сухими, помістіть їх у чистий поліетиленовий пакет, наповнений повітрям, і щільно закрийте. Завдяки створеному «повітряному куполу» зелень дихає, але не пересихає, так вона залишиться свіжою до двох тижнів.

Спосіб №2. Помиту й обсушену зелень розкладіть на паперовому рушнику, злегка обприсніть водою з пульверизатора і загорніть. Потім помістіть згорток у пакет чи контейнер. Папір підтримує оптимальну вологість і запобігає утворенню конденсату, тому зелень залишається ароматною та свіжою до 10 днів. Цей спосіб ідеально підходить для петрушки, кропу, зеленої цибулі та кінзи.

Спосіб №3. Цей метод використовували ще наші бабусі. Потрібна чиста суха скляна банка з кришкою. Покладіть у неї суху зелень, щільно закрийте кришкою і поставте у холодильник. Без доступу повітря зелень не в’яне й не темніє — зберігається до одного місяця. Головне, не мити трави перед зберіганням, а лише перед вживанням.