Як зберегти зелень свіжою у холодильнику максимально довго без заморожування: найкращі способи

Щоб зелень зберігалася якомога довше, не тримайте її поруч із фруктами — етилен прискорює псування, не стискайте листя у пакетах, підтримуйте постійну температуру холодильника до +5°C.

Як зберегти зелень свіжою без заморожування

Як зберегти зелень свіжою без заморожування / © Pixabay

Майже кожна господиня стикалася з тим, що зелень у холодильнику швидко в’яне, темніє або починає псуватись уже через кілька днів. Заморожування — популярний спосіб, але не завжди зручний: втрачається аромат, текстура і частина вітамінів. На щастя, існують простi способи зберегти зелень свіжою надовго без заморожування, які не потребують багато часу чи спеціальних контейнерів.

Як зберігати зелень у холодильнику без заморожування: найкращі способи

  • Спосіб №1. Спочатку ретельно переберіть кріп, петрушку чи кінзу — приберіть зів’яле листя й промийте під прохолодною водою. Після миття дайте зелені добре підсохнути на рушнику. Коли листочки стануть сухими, помістіть їх у чистий поліетиленовий пакет, наповнений повітрям, і щільно закрийте. Завдяки створеному «повітряному куполу» зелень дихає, але не пересихає, так вона залишиться свіжою до двох тижнів.

  • Спосіб №2. Помиту й обсушену зелень розкладіть на паперовому рушнику, злегка обприсніть водою з пульверизатора і загорніть. Потім помістіть згорток у пакет чи контейнер. Папір підтримує оптимальну вологість і запобігає утворенню конденсату, тому зелень залишається ароматною та свіжою до 10 днів. Цей спосіб ідеально підходить для петрушки, кропу, зеленої цибулі та кінзи.

  • Спосіб №3. Цей метод використовували ще наші бабусі. Потрібна чиста суха скляна банка з кришкою. Покладіть у неї суху зелень, щільно закрийте кришкою і поставте у холодильник. Без доступу повітря зелень не в’яне й не темніє — зберігається до одного місяця. Головне, не мити трави перед зберіганням, а лише перед вживанням.

  • Спосіб №4. Якщо хочете подовжити свіжість зелені природним способом, скористайтеся звичайною ріпчастою цибулею. Суху, немиту зелень складіть у пакет, додайте половинку розрізаної цибулини і щільно закрийте. Цибуля діє як природний антисептик, зменшуючи ризик появи цвілі та гнилі. Однак раз на 5 днів потрібно замінювати цибулю та витирати конденсат — тоді зелень не втратить свіжості і приємного запаху.

