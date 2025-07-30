Як зберігати часник на зиму, щоб він довго залишався свіжим: що потрібно покласти поряд

Як зберегти часник на довгий час / © unsplash.com

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Багато хто, викопавши часник, починає одразу струшувати з нього землю і видаляти бадилля, роблячи його ідеально чистим. Однак, експерти так робити не рекомендують.

Протягом 5-6 тижнів після викопування поживні речовини все ще “переходять” від бадилля до головки. Тому, якщо ви залишите часник в такому вигляді, в якому ви його викопали, то він стане значно поживнішим, смачнішим, а ще буде краще лежати.

Однією з головних помилок, якої припускаються майже всі городники, є зберігання часнику в вологому приміщенні. Його не можна класти в холодильник в відділення для овочів.

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Оптимальною температурою зберігання часника на зиму є 15 градусів. Вибирайте сухе та прохолодне приміщення з достатньою вентиляцією.

Експерти рекомендують зберігати часник в сітках, плетених кошиках чи на дерев’яних ґратах. А ось пластикові пакети краще не використовувати, адже вони не забезпечують достатньої циркуляції повітря, тому часник починає гнити.

Щоб якомога довше зберегти часник в домашніх умовах і уникнути зараження грибком, розкладіть поряд з часником листя шавлії або м’яти. Ці лікарські рослини виділяють фітонциди, які захищають його від плісняви. Додатково вони відлякують своїм сильним ароматом трипсів, шкідників, які часто псують цибулинні культури.

Не забувайте регулярно оглядати часникові головки та видаляти пошкоджені, розм’якшені або запліснявілі зубчики. Цим ви зможете запобігти поширенню хвороб.

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