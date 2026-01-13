Як зберігати картоплю, щоб не в’янула та не гнила до самого літа: дієві методи, які завжди працюють

Як зберігати картоплю, щоб не гнила / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Картопля здається невибагливим овочем, але саме вона найчастіше псується раніше часу. В’янення, проростання та гниль — це не випадковість, а результат неправильних умов зберігання. Якщо створити для картоплі правильне середовище, вона спокійно пролежить до літа, залишаючись твердою, соковитою та придатною для приготування будь-яких страв. Головне, знати кілька простих, але дуже ефективних правил.

Чому картопля швидко псується

Основні вороги картоплі — це світло, тепло, надмірна вологість і погана вентиляція. Під дією світла бульби зеленіють і накопичують шкідливі речовини. У теплі вони швидко проростають, а у вологому середовищі починають гнити. Якщо ж повітря застоюється, процес псування прискорюється в рази. Саме тому місце зберігання має бути темним, прохолодним і добре провітрюваним.

Найкраща температура для картоплі — від +2 до +5 градусів. Якщо температура вища, бульби починають проростати та в’янути, якщо нижча — крохмаль перетворюється на цукор, і картопля стає солодкою та непридатною для деяких страв.

Реклама

У чому краще зберігати картоплю

Найкраще картопля зберігається в дерев’яних ящиках, плетених кошиках або мішках із натуральної тканини. Пластикові пакети категорично не підходять, адже в них накопичується волога і немає доступу повітря. Якщо використовуються ящики, між ними варто залишати невеликі проміжки для циркуляції повітря.

Щоб картопля не псувалася, до неї можна покласти кілька буряків або яблук. Буряк забирає зайву вологу, а яблука виділяють етилен, який уповільнює проростання. Також добре працює суха цибулиння або гілочки полину, вони відлякують грибки та створюють несприятливе середовище для гнилі.

Чому не можна зберігати картоплю разом з іншими овочами

Картопля погано переносить сусідство з більшістю овочів, особливо з цибулею та часником. Вони потребують сухішого повітря, а картоплі, навпаки, важливо зберігати легку вологість. Разом вони починають псуватися швидше. Єдиний виняток — буряк, який, навпаки, покращує умови зберігання.

Хоча б раз на місяць картоплю потрібно перебирати. Якщо з’явилася хоча б одна підгнила бульба, її слід одразу прибрати, інакше гниль швидко перекинеться на сусідні. Регулярний огляд — це простий спосіб зберегти більшу частину врожаю без втрат.

Реклама

Що робити, якщо картопля почала в’янути

Якщо бульби стали м’якими, це означає, що повітря надто сухе. У такому випадку поруч можна поставити ємність із водою або трохи зволожити підлогу в приміщенні. Головне, не створювати сирість, а лише підтримувати помірний рівень вологості.