Як зберігати картоплю, щоб вона не проростала місяцями / © pexels.com

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Картопля може залишатися свіжою на два місяці довше, якщо правильно організувати її зберігання. Для цього знадобиться звичайна картонна коробка, яка допоможе захистити овочі від зайвої вологи та передчасного псування.

Про це пише британське видання Express із посиланням на експертку з розроблення рецептів HelloFresh Мімі Морлі.

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Як правильно зберігати картоплю, щоб вона не проростала

За словами фахівчині, одна з найпоширеніших помилок — залишати картоплю в поліетиленових пакетах. Пластик затримує вологу, створюючи умови для швидкого псування овочів.

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Натомість експертка радить перекласти картоплю до паперового пакета або картонної коробки та поставити в прохолодне, сухе й темне місце.

Важливо також не мити бульби заздалегідь. Робити це варто безпосередньо перед приготуванням, оскільки додаткова волога може пришвидшити гниття.

Ще одна рекомендація — не зберігати картоплю поруч із цибулею, адже таке сусідство може сприяти її проростанню та псуванню.

Чому картонна коробка допомагає довше зберігати картоплю

На відміну від поліетилену, картон пропускає повітря та дозволяє зайвій волозі випаровуватися. Завдяки цьому картопля може залишатися придатною до споживання значно довше — за сприятливих умов навіть протягом двох місяців і більше.

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Крім того, картон захищає бульби від світла, яке спричиняє їхнє позеленіння та накопичення токсичних глікоалкалоїдів, зокрема соланіну.

Водночас коробку не варто щільно закривати. Для належної циркуляції повітря достатньо залишити верхні клапани відкритими або зробити кілька вентиляційних отворів із боків.

Найкраще поставити картоплю до комори, підвалу або темної шафи. При цьому слід уникати сусідства з духовкою, посудомийною машиною та іншими приладами, які виділяють тепло.

Також бажано розкладати бульби в один шар, щоб вони не тиснули одна на одну. Це допоможе зменшити ризик пошкоджень і передчасного псування врожаю.

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