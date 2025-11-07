Як зберігати квасолю, щоб у ній не завелися жучки

Квасоля / © Pixabay

Щоб квасоля гарно зберігалася не тільки до наступного літа, а й навіть кілька років поспіль, треба знати деякі хитрощі. Основні проблеми, з якими можна зіткнутися під час зберігання сухої квасолі, це цвіль і шкідники.

Чому в квасолі з’являються жучки

Насправді, личинки шкідників потрапляють у боби ще під час дозрівання на городі, коли самка зернівки відкладає яйця на стручки. Активний розвиток личинок починається при температурі +10−12°C, і вони перетворюються на жучків приблизно за 35 днів.

Боротьба зі шкідниками — способи

Заморожуйте квасолю перед основним зберіганням на кілька днів, щоб знищити можливих шкідників та їх личинки

Додавайте до контейнерів лавровий лист або інші природні засоби, що відлякують комах

Регулярно перевіряйте запаси квасолі та вчасно виявляйте ознаки наявності шкідників

Якщо дотримуватися всіх правил зберігання, суха квасоля може зберігатися протягом 1-2 років. Основними умовами для тривалого зберігання є сухе, прохолодне місце з обмеженим доступом світла. Зберігання в герметичних контейнерах або скляних банках з щільними кришками допомагає уникнути контакту з повітрям та вологою, що значно подовжує термін придатності квасолі.

