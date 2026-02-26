Як зберігати листовий чай і куди його класти не варто

Чай - улюблений напій багатьох людей / © Pixabay

Щоб листовий чай довше зберігав насичений смак, аромат та корисні властивості, важливо не лише обрати якісний сорт, а й забезпечити йому правильні умови зберігання.

Правила зберігання чаю

Чай повинен зберігатися виключно в сухому місці.

Чайна заварка не повинна піддаватися впливу прямих сонячних променів, так як лист тьмяніє, і майбутній напій втрачає природний колір.

Правила зберігання чаю не рекомендують тримати відкритий пакет з чайною заваркою поруч з ароматними речовинами. Суха заварка дуже гігроскопічна і швидко вбирає сторонні запахи. Тому, помістивши чай на одну полицю зі спеціями або оцтом, ви незабаром відчуєте їх смак в завареному напої.

Де не варто зберігати чай

Не кладіть чай, де зберігаєте продукти із сильними запахами, цей напій дуже добре поглинає аромати.

Важливо класти чай туди, де немає доступу сонячних променів. Це також сприяє окисленню продукту.

Як довго можна зберігати листовий чай

Зелений чай залишається свіжим півроку. Якщо зберігати його у холодильнику, термін придатності — до року.

Чорний чай також зберігається до двох років, а далі втрачає свої смакові якості.

