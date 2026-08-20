Як зберігати огірки в холодильнику, щоб вони довго залишалися свіжими

Як зберігати огірки

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Огірки навіть у холодильнику можуть досить швидко стати м’якими, зморщитися або почати псуватися. Щоб вони довше залишалися свіжими та хрусткими, важливо захистити їх від зайвої вологи, сильного холоду та деяких фруктів і овочів.

Розповідаємо, як правильно зберігати огірки в холодильнику та скільки вони можуть там лежати.

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Як правильно зберігати огірки в холодильнику

Свіжі огірки краще не мити одразу після покупки або збору з грядки. Фахівці радять протерти їх, покласти в пластиковий пакет у відділення для овочів, а мити безпосередньо перед використанням.

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Якщо огірки вже помили, їх потрібно добре висушити. Залишати мокрі овочі надовго у закритому пакеті не варто.

Для зберігання підійде пакет, який допоможе огіркам не втрачати вологу. При цьому корисною буде невелика циркуляція повітря, добре, якщо це будуть перфоровані пластикові пакети.

Свіжі огірки в холодильнику бажано використати приблизно протягом одного тижня.

Де краще тримати огірки

Дуже низькі температури огіркам не підходять.

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Оптимальною для огірків є температура близько 10–12,5 °C. За температури нижче приблизно 7 °C після кількох днів можуть з’явитися ознаки холодового пошкодження — водянисті ділянки, плями та прискорене псування.

Оскільки у звичайному холодильнику температура нижча, огірки не варто розміщувати біля холодної задньої стінки, тримати їх краще у пластиковому пакеті в теплішій частині холодильника.

Саме тому найкращий варіант — це відділення для овочів, якщо воно не є найхолоднішою зоною конкретної моделі холодильника.

З чим не можна зберігати огірки

Огірки чутливі до етилену — природного газу, який виділяють деякі плоди та який може прискорювати дозрівання і старіння чутливих до нього продуктів.

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Тому їх не потрібно зберігати поруч із продуктами, які виділяють етилен, зокрема яблуками та помідорами. До активних виробників етилену належать також стиглі банани, авокадо та деякі інші фрукти, краще не складати огірки разом із ними в один закритий пакет або контейнер.

Отже, щоб огірки залишалися хрусткими якомога довше, достатньо дотримуватися кількох правил: не мити їх завчасно, тримати сухими в пакеті у відділенні для овочів або іншій не надто холодній зоні холодильника та відокремлювати від продуктів, що активно виділяють етилен. За таких умов свіжі огірки бажано використати приблизно протягом тижня.

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