Як зберігати паску, щоб довго не черствіла

Паска

Реклама

Великдень — особливе свято, до якого традиційно готують паски. Проте часто трапляється, що вони готуються заздалегідь, і вже до свят можуть втратити свою м’якість та аромат.

Паска може зберігатися за кімнатної температури 3-4 дні. Щоб зберегти її свіжою якомога довше, потрібно дотримуватися певних вимог.

Основні правила зберігання паски

Паску не можна пакувати гарячою — через вологу з’явиться цвіль. Тому дайте їй повністю охолонути на решітці, щоб пара з випічки вийшла рівномірно.

Реклама

Зберігайте у герметичному посуді. Ідеальним буде харчовий контейнер із кришкою або пакет із застібкою. Можна додати шматочок яблука чи апельсинової шкірки — вони зволожують повітря всередині.

Додамо, що категорично не варто класти випічку в холодильник, адже там тісто черствіє ще швидше. Краще тримати в прохолодному сухому місці (комора, шафа).

Як зберігати розрізану паску

Кладіть її зрізом вниз та щільно закривайте. Ідеально загорнути в харчову плівку. Інакше на завтра вона буде сухою.

