Чим посипати помідори для довшого зберігання взимку / © unsplash.com

Відома сербська кулінарна блогерка з YouTube-каналу My Kitchen Tanja поділилася простим способом зберегти свіжість помідорів до самої зими без використання пастеризації чи холодильника.

Для цього, за її порадою, потрібні лише звичайна пластикова ємність та деревний попіл, що природно захищає плоди завдяки своїм антибактеріальним і протигрибковим властивостям.

Для тривалого зберігання підходять лише цілі, неушкоджені та злегка недозрілі томати.

Як підготувати помідори:

На дно пластикової чи дерев’яної коробки насипте рівний шар деревного попелу. Розкладіть плоди так, щоб вони не торкалися одне одного. Засипте їх попелом, повністю покриваючи кожен помідор. Щільно закрийте ємність і поставте її у прохолодне темне місце, захищене від сонячних променів. Перед вживанням просто струсіть попіл і промийте помідори під проточною водою. Якщо після цього частина плодів залишилася в коробці — знову ретельно присипте їх попелом.

Завдяки природним антибактеріальним та протигрибковим властивостям попелу томати залишатимуться свіжими ще багато тижнів і навіть місяців.