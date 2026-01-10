ТСН у соціальних мережах

Як зберігати цибулю, щоб вона залишалась свіжою місяцями: прості трюки, які працюють

Багато хто вважає цибулю лише базовим інгредієнтом для додання смаку стравам. Насправді ж вона приховує цілий спектр корисних властивостей, що позитивно впливають на наше здоров’я.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Правильне зберігання цибулі

Правильне зберігання цибулі / © pexels.com

Дослідження підтверджують: регулярне споживання цибулі підтримує роботу травної системи, зміцнює серце та очі, а ще має природні антибактеріальні властивості і здатна зменшувати ризик розвитку деяких видів раку.

Звісно, більшість цих переваг зберігається саме у свіжій цибулі. А оскільки її часто купують одразу великими порціями, правильне зберігання стає критично важливим для збереження якості продукту. Найгірші вороги цибулі — світло, волога та надто висока температура, які провокують проростання та гниття.

Щоб уникнути цього, зберігайте цибулю в прохолодному, сухому, темному та добре вентильованому місці. Ідеальний варіант — дротяні корзини: вони забезпечують постійну циркуляцію повітря навколо цибулин і запобігають накопиченню вологи.

