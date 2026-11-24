Макіяж очей після 60 років / © pexels.com

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Та це зовсім не привід відмовлятися від улюбленої косметики. Достатньо спробувати кілька інших прийомів, щоб очі здавалися більшими, а погляд — свіжішим.

Жінки після 60 років часто діляться власними б’юті-хитрощами, які допомагають їм вдало підкреслити очі. Серед них є чотири особливо прості прийоми. Вони не потребують професійних навичок і складного макіяжу, зате можуть помітно змінити загальне враження від образу.

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Спробуйте нюдовий олівець замість темного

Якщо ви звикли підводити нижню слизову ока чорним або темно-коричневим олівцем, спробуйте замінити його на бежевий. Темна лінія робить контур очей виразнішим, але водночас може візуально зменшувати їх. Світлий олівець працює інакше: погляд здається відкритішим, а очі — більшими.

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Нанесіть трохи бежевого або ніжно-персикового олівця на нижню водну лінію. Відразу помітите, що макіяж має легший вигляд. Білий олівець краще залишити для інших експериментів: на зрілій шкірі він іноді виглядає занадто контрастно.

Цей прийом особливо добре підходить для денного макіяжу, коли хочеться трохи освіжити обличчя, не використовуючи багато косметики.

Фарбуйте вії із зовнішнього боку ока з особливою увагою

Туш є майже в кожній косметичці, але не всі використовують її так, щоб отримати ефект відкритого погляду. Спробуйте наносити трохи більше засобу на вії біля зовнішніх куточків очей. Саме цей невеликий акцент допомагає візуально витягнути форму очей і зробити їх виразнішими.

Спочатку підкрутіть вії керлером, а потім нанесіть туш, рухаючи щіточку трохи вгору та в бік скронь. На зовнішні вії можна додати ще один тонкий шар.

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Для такого макіяжу краще підійде туш із подовжувальним ефектом. Вона допоможе виділити вії, не обтяжуючи їх. Не варто наносити занадто багато засобу: склеєні вії можуть зробити погляд важчим.

Замініть чорні стрілки м’якими коричневими

Чорні стрілки пасують далеко не кожному типу зовнішності. На зрілих повіках вони іноді мають надто різкий вигляд, особливо якщо лінія товста або має чіткий графічний контур. Гарною альтернативою стане коричневий олівець або підводка.

Проведіть тонку лінію вздовж верхнього ряду вій. Біля зовнішнього куточка трохи продовжте її вгору, у напрямку скроні. Важливо, щоб кінчик стрілки не опускався донизу, адже це може візуально підкреслити опущені куточки очей.

Коричневий колір має м’якший вигляд, ніж чорний, тому добре підходить для повсякденного макіяжу. Він підкреслює очі, але не робить образ надто важким. Якщо лінія вийшла трохи нерівною, її можна злегка розтушувати невеликим пензлем.

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Наносьте матові тіні трохи вище складки повіки

Жінки, у яких з’явилися навислі повіки, часто стикаються з однією проблемою: після нанесення тіней їх майже не видно. Колір ховається у складці, а макіяж не дає бажаного ефекту.

Спробуйте наносити тіні трохи вище природної складки верхньої повіки. Для цього оберіть матовий бежевий, пісочний, тауп або м’який коричневий відтінок. Наберіть зовсім трохи засобу на пухнастий пензель і розтушуйте його у напрямку вгору та до зовнішнього куточка ока.

Так можна візуально змінити форму макіяжу й зробити погляд відкритішим. Головне — не переборщити з кольором. Краще додавати тіні поступово, щоб отримати м’який перехід без помітних меж.

Також варто звернути увагу на текстуру косметики. Матові тіні зазвичай мають акуратніший вигляд на зрілій шкірі. Велика кількість блискіток може підкреслити зморшки та нерівності, тому для щоденного макіяжу краще обирати спокійні відтінки без вираженого сяйва.

Як зробити макіяж після 60 років, щоб очі мали молодший вигляд

Усі чотири прийоми можна використовувати окремо або поєднувати між собою. Наприклад, для звичайного дня достатньо бежевого олівця на нижній слизовій, туші на віях і легкого відтінку тіней. Якщо хочеться виразнішого макіяжу, додайте тонку коричневу стрілку.

Особливу увагу варто приділяти кількості косметики та її текстурі. Занадто темні лінії, товстий шар туші й щільні тіні можуть обтяжувати погляд. Натомість акуратне підкреслення вій, м’які відтінки та добре розтушовані тіні допоможуть освіжити обличчя.

І ще одна порада: не варто сліпо дотримуватися правил макіяжу лише через вік. Якщо вам подобаються яскраві тіні або чорна підводка, не потрібно від них відмовлятися. Головне, щоб косметика пасувала саме вам і допомагала почуватися впевнено.

FAQ

Як збільшити очі за допомогою макіяжу після 60 років?

Спробуйте нанести бежевий олівець на нижню слизову, підкрутити вії та зробити акцент тушшю на зовнішніх куточках очей. Тонка коричнева стрілка також допоможе візуально витягнути форму очей. Для завершення макіяжу використовуйте світлі матові тіні, які зроблять погляд відкритішим.

Який макіяж підходить жінкам після 60 років із навислими повіками?

За навислих повік краще наносити матові тіні трохи вище природної складки, а не лише на рухому частину повіки. Відтінки бежевого, тауп і світло-коричневого допоможуть м’яко підкреслити очі. Доповнити макіяж можна тонкою стрілкою з піднятим кінчиком і тушшю, нанесеною з акцентом на зовнішні вії.

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