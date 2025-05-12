Як збільшити розмір головки часнику: найдієвіші добрива, які варто спробувати 2025 року

Як виростити часник розміром з кулак / © unsplash.com

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У квітні–травні озимий часник активно розвивається: формує листя та закладає майбутню головку, тому саме в цей час потребує посиленого живлення, особливо азотного. Щоб добрива краще засвоїлися, після їх внесення обов’язково слід щедро зволожити ґрунт звичайною водою.

Перше підживлення навесні зазвичай проводять аміачною селітрою: 15 грамів розчиняють у відрі води та поливають рослини під корінь після появи третього справжнього листка. Норма витрати — приблизно 2–3 літри на квадратний метр. Окрім мінеральних, доречне й органічне підживлення — наприклад, настоєм коров’яка (у співвідношенні 1:10) або розведеним пташиним послідом (1:20).

Щоб стимулювати формування великої, щільної головки часнику, надзвичайно ефективним є підживлення деревною золою. Вона містить велику кількість калію, фосфору та цінних мікроелементів, які не лише живлять рослину, а й покращують фізичні властивості ґрунту. Для приготування розчину достатньо розмішати склянку золи у відрі води та полити ним часник під корінь. Також можна скористатися готовими комплексними добривами, наприклад, нітрофоскою — дві столові ложки на 10 літрів води.

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Якщо часникове листя починає жовтіти, виручить натуральний настій із лушпиння цибулі. Для цього жменю сухого лушпиння заливають двома літрами окропу, залишають настоюватися на 24 години, а потім розбавляють водою у співвідношенні 1:2 і вносять під корінь.

Ще одним результативним способом зміцнити озимий часник і стимулювати його розвиток є підживлення розчином нашатирного спирту. Для цього у відро води додають 2 столові ложки аміаку та одразу ж поливають рослини під корінь — це допомагає не лише підживити часник азотом, а й відлякує деяких шкідників.

Для активізації росту кореневої системи та зеленої маси можна також використати дріжджове підживлення. Готують його так: у теплій воді розчиняють 10 грамів сухих дріжджів і додають столову ложку цукру. Отриману суміш залишають настоюватися на три години, після чого використовують для поливу під корінь. Такий живильний коктейль прискорює розвиток рослини та покращує засвоєння поживних речовин із ґрунту.