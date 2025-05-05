Білки треба збивати міксером / © Pixabay

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Приготування багатьох кондитерських виробів передбачає використання збитих білків, які можна застосовувати для безе, мусів, суфле, прикраси тортів та тістечок. Однак далеко не кожна господиня знає, як правильно збити білки з цукром.

Розповідаємо, як це зробити.

Щоб домогтися гарної пінки, слід відповідально підійти до вибору ємності для збивання. З цією метою підходить глибока миска з кераміки, скла або нержавіючої сталі. Важливо, щоб вона була ідеально чиста. Якщо на внутрішній поверхні є залишки жиру, це не дозволить яйцям перетворитися на круту піну. Саме з цієї причини небажано використовувати ємність із пластику, так як на ній є мікропори, в яких можуть залишатися масляні частинки.

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Основні поради:

Білок стане краще збиватися, якщо він свіжий і його попередньо охолодили. Для цього перед тим, як збивати, його поміщають в холодильник.

Краще скористатися низькооборотним міксером, а не блендером — він не підходить.

Низьку швидкість при збиванні потрібно контролювати. Потихеньку необхідно додавати швидкість.

У разі використання міксера простежте, щоб всі повністю білки збивалися, а не тільки верхівка.

Коли білок збивали мало, то в ньому буде повітря, а коли тісто замішується, то виріб вже не такий повітряний. Якщо перебити білки, то в них буде багато дрібних бульбашок повітря.

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