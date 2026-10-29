Як зекономити на дорогих мийних засобах: 10 способів використання прального порошку в побуті

Пральний порошок може стати у пригоді не лише під час прання одягу. За правильного використання ним можна очищати деякі господарські речі, замочувати сильно забруднений текстиль і повертати охайний вигляд багаторазовим аксесуарам для прибирання. Це допоможе не купувати окремий засіб для кожного завдання. Головне, враховувати склад порошку, матеріал поверхні та рекомендації виробника.

Замочування кухонних рушників. На тканинних рушниках накопичуються жир, залишки їжі та неприємні запахи. Перед пранням замочіть їх у теплій воді з невеликою кількістю порошку, якщо це дозволяє етикетка виробу. Після цього виперіть рушники звичайним способом.

Очищення ганчірок для прибирання. Багаторазові серветки та ганчірки після прибирання можна попередньо замочити в розчині прального засобу. Це допоможе розм’якшити забруднення перед основним пранням. Не змішуйте в одній ємності ганчірки, якими прибирали різні забруднення, особливо у ванній і на кухні.

Прання тканинних сумок для покупок. Багаторазові сумки з бавовни та інших матеріалів, які можна прати, поступово забруднюються й накопичують запахи. Пральний порошок допоможе очистити їх під час ручного або машинного прання. Перед процедурою перевірте ярлик: сумки з покриттям, жорсткими вставками чи декоративними елементами можуть потребувати іншого догляду.

Очищення текстильних килимків. Невеликі килимки, які дозволено прати, необхідно попередньо замочити в розчині відповідного засобу. Це полегшить видалення пилу та повсякденних забруднень. Для виробів із вовни, джуту, натурального шовку або нестійким забарвленням такий спосіб може не підходити.

Догляд за багаторазовими насадками для швабри. Текстильні насадки для швабри після використання можна випрати з невеликою кількістю порошку, якщо це передбачено інструкцією виробника. Перед пранням видаліть волосся та велике сміття, а після нього ретельно прополощіть насадку й висушіть.

Очищення тканинних кросівок. Текстильне взуття іноді можна випрати вручну із застосуванням слабкого розчину прального засобу. Спочатку перевірте рекомендації виробника та випробуйте засіб на непомітній ділянці. Не використовуйте цей метод для замші, натуральної шкіри або взуття з матеріалів, чутливих до води.

Прання робочого одягу. На одязі після роботи в саду, гаражі чи майстерні часто залишаються земля, пил і побутові забруднення. Попереднє замочування відповідно до інструкції допоможе підготувати тканину до прання. Одяг із мастилами, розчинниками чи іншими легкозаймистими речовинами не слід одразу класти в пральну машину: спочатку потрібно дотриматися спеціальних рекомендацій щодо очищення.

Очищення знімних чохлів. Чохли з тканини на подушках, стільцях або інших предметах можна прати, якщо це дозволяє маркування. Пральний порошок допоможе видалити повсякденні забруднення. Перед пранням зніміть чохол, перевірте температуру води та переконайтеся, що тканина не линяє.

Догляд за текстильними лежанками домашніх тварин. Знімні тканинні чохли з лежанок можна прати відповідно до інструкції виробника. Важливо використовувати засіб у рекомендованій кількості та ретельно виполіскувати тканину, щоб на ній не залишалися залишки мийного засобу, які можуть подразнювати шкіру тварини.