Навіть у дорогих туристичних містах можна подорожувати значно дешевше, якщо знати кілька простих правил.

Дієві поради

Купуйте квитки заздалегідь

Якщо хочеться витратити менше, краще не відкладати покупку на останній момент. Ближче до дати — вищі ціни й менше вибору. Тому дешеві квитки на автобус частіше знаходять ті, хто планує поїздку хоча б за кілька тижнів.

Порівнюйте різні варіанти

Не завжди перший знайдений рейс — найвигідніший. Іноді різниця між перевізниками може бути відчутною, навіть на одному маршруті. Тому варто переглянути кілька варіантів, звернути увагу на час у дорозі, розклад і загальну ціну квитка. Зручніше це робити онлайн через агрегатори, де всі пропозиції видно в одному списку.

Обирайте менш популярні дні

Якщо немає жорсткої прив’язки до дати, можна трохи зекономити просто змінивши день поїздки. У будні зазвичай спокійніше, а значить і дешеві квитки на автобус знайти легше. Перед святами або на вихідні попит росте — і ціни разом із ним.

Використовуйте акції та бонуси

Регулярні знижки, промокоди та бонусні програми — один із найпростіших способів заощадити на подорожах без втрати комфорту.

Раніше ми писали про те, як змінилися подорожі у XXI столітті — від паперових мап до Wi-Fi на борту літака. Більше про це читайте у новині.