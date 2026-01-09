Як зігріти оселю без опалення: дієві поради українців

Опалення / © pexels.com

В умовах постійних відключень електроенергії та перебоїв з теплопостачанням українці змушені вигадувати нові способи виживання в холодних квартирах.

У соціальній мережі Threads, українці активно діляться власним досвідом.

Користувачка соцмережі поділилася універсальним алгоритмом дій, який допомагає їй зігрітися. Її метод складається з двох ключових етапів:

Ізоляція джерела холоду. Жінка радить закривати холодні радіатори цупкими ковдрами.

Логіка проста: якщо опалення немає, металева конструкція батареї та тонка стіна під вікном (ніша для радіатора) стають «містком холоду», який швидко охолоджує кімнату. Ковдра створює бар’єр для низьких температур.

Створення джерела тепла. Друга порада — нагріти відро води об’ємом 10-15 літрів.

Гаряча вода має високу теплоємність і віддає тепло повільно, працюючи як імпровізований радіатор.

Авторка лайфгаку зазначає, що цей спосіб доступний і власникам туристичних газових плиток — нагріти воду можна навіть за відсутності газопостачання в будинку, використовуючи балони.

Як ще можна зігрітись

У коментарях до допису українці розширили список народних методів обігріву.

Звичайну вогнетривку цеглину нагрівають на плиті (за наявності газу), після чого вона довго віддає тепло, виконуючи роль «сухої грілки» для приміщення.

Люди також радять використовувати конструкцію з глиняних горщиків або металевого дека над запаленими свічками. Глина або метал акумулюють тепло від вогню і розсіюють його по кімнаті, замість того щоб тепле повітря просто підіймалося до стелі.

Нагадаємо, через аварійні та планові відключення електроенергії українці дедалі частіше стикаються з побутовими труднощами. У соцмережах активно поширюються лайфгаки, які допомагають адаптуватися до відсутності світла — зокрема способи швидко підсушити волосся без фена, використовуючи підручні засоби.