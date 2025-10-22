ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
194
2 хв

Як зігріти салон автомобіля навіть у лютий мороз: простий і безкоштовний лайфгак від майстрів

Взимку багато водіїв стикаються з однією з найнеприємніших проблем — холодом у салоні, особливо коли тільки сідаєш за кермо.

Тетяна Мележик
Як зберегти тепло в машині взимку

Як зберегти тепло в машині взимку / © unsplash.com

Автоексперти поділилися корисною порадою, яка допоможе зробити поїздку теплішою та комфортнішою навіть при екстремальних морозах.

Причина проблеми: термостат і циркуляція антифризу

Основна причина холоду в салоні криється в роботі термостата та циркуляції охолоджувальної рідини. Коли двигун холодний, антифриз рухається по малому колу, швидко прогріваючи радіатор печки. Але як тільки температура досягає 90 градусів, термостат відкривається, і більша частина гарячої рідини йде в основний радіатор, який охолоджується повітрям. В результаті в радіатор пічки надходить лише близько 30% тепла — цього замало за сильного морозу.

Простий спосіб зробити салон теплішим

Є кілька легких і доступних методів, які дозволяють змінити потік антифризу та значно підвищити тепло в салоні:

  1. Використання гвинтового хомута — затягніть хомут на верхньому патрубку, трохи його сплющивши. Це створює опір і спрямовує більше рідини в радіатор печки.

  2. Струбцина — якщо під рукою є струбцина, її можна використовувати для тієї ж мети.

  3. Вставка трубки меншого діаметру — короткий відрізок трубки всередині патрубка зменшить потік до основного радіатора, направляючи більше тепла в салон.

Такі прості доопрацювання можуть змінити співвідношення потоків з 70% на вулицю до майже рівного 50/50. У результаті салон буде значно теплішим навіть за температури -35°C.

Важливі застереження

  1. Після підвищення температури зовнішнього повітря до -10°C і вище обов’язково ослабте або зніміть хомут, щоб уникнути перегріву двигуна.

  2. Власники потужних двигунів (від 2.0 л) зазвичай не стикаються з цією проблемою — у них достатньо тепла.

  3. Переконайтеся, що термостат працює справно. Якщо він застряг у закритому положенні, це може спричинити серйозні проблеми з двигуном.

Цей простий і доступний лайфгак допоможе зробити зимові поїздки комфортнішими та безпечнішими, навіть за екстремальних морозів.

