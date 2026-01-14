Як зігрітися без обігрівача: копійчаний лайфгак підніме температуру в оселі

Опалення / © pexels.com

Різке зниження температури та необхідність економити електроенергію змушують українців шукати альтернативні шляхи для обігрівання помешкань. Коли централізованого опалення недостатньо, а вмикати електричні прилади дорого або неможливо через відключення світла, у пригоді стає простий будівельний матеріал.

Про це пише «Телеграф».

Головною причиною втрати тепла часто стають не старі батареї, а вікна. Навіть сучасні якісні склопакети у сильні морози охолоджують повітря, яке за законами фізики опускається вниз, на підлогу. Радіатори, розташовані під вікнами, витрачають частину своєї енергії на нагрівання цього холодного потоку та бетонного підвіконня, замість того щоб гріти кімнату.

Щоб виправити це, потрібно створити бар’єр, який перенаправить тепло всередину приміщення.

Як це працює

Найкращим рішенням для бюджетного утеплення є використання фольгованого ізолону (рулонний тепловідбивач). Це той самий матеріал сріблястого кольору, який часто використовують водії для захисту салону авто від сонця або будівельники для теплоізоляції.

Принцип дії базується на відбиванні тепла. Блискучий шар матеріалу працює як дзеркало для інфрачервоного випромінювання, повертаючи його назад у кімнату. Крім того, матеріал створює додаткову повітряну камеру, захищаючи від мікропротягів.

Для досягнення максимального ефекту необхідно правильно розмістити матеріал:

Купуйте ізолон завтовшки 3-5 міліметрів. Тонший буде менш ефективним, а товстіший — незручним у монтажі. Відріжте полотно відповідно до ширини вашого підвіконня. Покладіть матеріал на підвіконня так, щоб один його край трохи заходив під віконну раму, а інший — вільно звисав над батареєю, перекриваючи її верхню частину. Блискуча сторона має бути спрямована до батареї та кімнати.

Така конструкція «відсікає» холодне повітря від вікна і направляє гарячі потоки від радіатора безпосередньо до центру кімнати.

Цей метод є значно дешевшим, ніж використання електричних обігрівачів. Вартість одного рулону ізоляції є мінімальною, а служити він може роками. До того ж конструкція є мобільною: якщо вдень сонце прогріває кімнату через скло, екран можна легко прибрати.

Нагадаємо, раніше експерт із безпеки Денис Михальченко попереджав, що критичною межею температури в оселі є +14 градусів. Якщо стає холодніше — варто йти до «Пунктів незламності» або друзів, аби уникнути переохолодження.

Фахівець категорично не радить грітися газовими духовками та вживати алкоголь, оскільки це підвищує ризики отруєння чадним газом і призводить до швидкої втрати тепла організмом. Також не можна наглухо перекривати вентиляцію, а фізичні вправи для зігрівання слід робити помірно, щоб не спітніти.