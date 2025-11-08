Як зігрітися без світла та опалення: ефективні поради

© Pixabay

В Україні опалювальний сезон буде складним і може супроводжуватися цілою низкою проблем. Тому вже зараз потрібно подбати про те, щоб не замерзнути взимку.

Cielo WiGle пропонує кілька дієвих порад, як обігріти кімнату без батарей і зменшити рахунки за тепло.

Використовуйте тепло сонця

Відчиняйте штори зрання — сонячне проміння природно прогріє кімнату й навіть покращить настрій. А ввечері, коли сонце заходить, зачиняйте штори, щоб утримати накопичене тепло.

Утеплення поверхонь

Утеплити будинок можна за допомогою килима. Якщо влітку щільний текстиль радять ховати, то взимку він стає хорошим способом зробити кімнату теплішою без обігрівача.

Немаловажливий і тип тканини. Наприклад, тонкий атлас і шифон не затримують тепло — досить вийти зі спальні на 5-10 хв, як постільна білизна з цих матеріалів одразу стає прохолодною. А ось трикотаж, махрові тканини та інший щільний текстиль довше зберігають тепло.

Взимку використовуйте такі тканини по максимуму — постеліть килим на підлогу, накрийте теплим пледом або ковдрою, накиньте на диван і крісло кілька подушок і прикрийте покривалами. Текстиль зберігатиме в собі тепло і поступово віддаватиме його в навколишнє середовище.

Перекрита вентиляція

Якщо в квартирі гуляє протяг, причиною цього може бути відкрита вентиляція. Вирішити цю проблему взимку допоможе заклеювання магнітною кришкою вентиляційних ґратів.

Робити це треба у тому випадку, якщо до квартири надходить достатня кількість свіжого повітря з інших джерел. А якщо ні, то перекривати вентиляцію буде небезпечно. Якщо вікна та двері досить герметичні, вентиляція не буде причиною протягу. Порівняно з вікнами та вхідними дверима тепловтрати від вентиляції вкрай малі.

Утепліть вікна

Через щілини у вікнах втрачається чимало тепла. Заклейте всі тріщини силіконом або герметиком, використайте ущільнювальні стрічки й наклейте теплоізоляційну плівку. Це зменшить тепловтрати майже вдвічі.

Подбайте про термобілизну

Цей одяг допомагає зберігати тепло тіла та підходить як для сну, так і для щоденного використання вдома.

