Як зігрітися під час блекауту: способи зберігання тепла та зігрівання без електрики та газу

Під час масових блекаутів і перебоїв із газопостачанням українці часто залишаються без опалення, світла та можливості обігрівати житло звичними способами. Взимку такі відключення швидко призводять до зниження температури в квартирах і будинках, особливо у багатоповерхівках.

ТСН.ua зібрав способи зберегти тепло та зігрітися без електроенергії та газу.

Як зберегти тепло

Перший крок — мінімізувати втрати тепла. Найшвидше холод проникає через щілини у вікнах і дверях, тому їх ущільнюють спеціальними стрічками, поролоном або підручними матеріалами. Під двері кладуть згорнуті рушники чи ковдри, щоб зменшити протяги.

Додаткову ізоляцію забезпечує текстиль. Щільні штори або покривала на вікнах, килими на підлозі й навіть ковдри на стінах допомагають утримувати тепло. У сонячну погоду вікна варто відкривати для природного прогріву, а з настанням вечора — одразу завішувати.

У великій квартирі доцільно виділити одну невелику кімнату й зробити з неї «тепловий осередок». Закриті двері та перебування кількох людей у компактному просторі дозволяють підтримувати вищу температуру. Для ночівлі інколи використовують туристичний намет, встановлений просто в кімнаті, — він створює додатковий ізоляційний шар.

Як зігрітися без електрики та газу

Навіть за повної відсутності світла й газу можна зігрівати окремі зони або саме тіло. Найпростіший варіант — акумуляторні обігрівачі, що працюють від USB або павербанка. Вони не здатні прогріти приміщення, проте підходять для локального використання.

Альтернатива — хімічні грілки. Після активації вони виділяють тепло до восьми годин і не потребують жодного живлення. Їх використовують у взутті, під одягом для підтримки температури тіла.

В умовах надзвичайних ситуацій застосовують і саморобні рішення. Один із відомих варіантів — так звана «глиняна батарея»: кілька свічок-таблеток накривають перевернутим глиняним горщиком, піднятим над полум’ям на негорючих підставках. Глина накопичує тепло й поступово віддає його в приміщення. Такий спосіб потребує постійного нагляду та суворого дотримання правил пожежної безпеки. Тимчасово підвищити температуру допомагає й приготування гарячої їжі на туристичній плитці.

Інший варіант — використання каменів, попередньо нагрітих на безпечному вогні надворі. Їх переносять у металеву ємність і залишають у кімнаті, де вони поступово віддають тепло.

Біолог та експерт із виживання Ростислав Шикула застеріг від використання випадкового каміння, знайденого на вулиці. Якщо виникла критична потреба у такому виді обігріву, експерт радить використовувати базальт або граніт.

Водночас найкомфортнішим варіантом обігріву без централізованого тепла вважають поєднання електрообігрівача з портативною зарядною станцією. Водночас це й найдорожче рішення — вартість такого комплекту стартує приблизно від 30 тисяч гривень.

У крайніх випадках застосовують газові або гасові обігрівачі. Фахівці застерігають: ці прилади становлять підвищену небезпеку. Газові нагрівачі спалюють кисень і можуть виділяти чадний газ, тому їх дозволено використовувати лише за постійного провітрювання. Гасові моделі потребують особливої обережності через ризик займання пального. Залишати такі прилади без нагляду категорично заборонено.

Важливу роль відіграє й підтримка тепла тіла. Одягання «шарами» — з термобілизною, флісом і вовняними речами — допомагає краще зберігати тепло. Гарячі напої, бульйони та поживна їжа підтримують внутрішню температуру організму. Для сну використовують пляшки з теплою водою, загорнуті в рушники, кілька ковдр або спальні мішки.

