Як зігрітися в квартирі без електрики та опалення: перевірені та безпечні лайфгаки

Як зігрітися в квартирі без опалення і світла / © pexels.com

У своєму TikTok Сергій Іванчук (український оперний співак, був на обкладинці журналу «Time» як «Людина року» (за версією журналу) 2022 року після 5 кульових поранень) зібрав ефективні способи зігрітися, використовуючи підручні засоби, які українці спробували на собі.

Створіть «теплу фортецю» з ковдр

Якщо у вас є палатка — це ідеальний варіант для збереження тепла. Але якщо палатки немає, можна зробити щось схоже з підручних матеріалів:

Візьміть стільці і накиньте на них кілька ковдр, створюючи «шалаш». Можна також організувати ковдрову конструкцію на ліжку.

Цей спосіб зберігає тепло від вашого тіла і створює невелику ізольовану зону, де не втрачається тепло.

Використовуйте гарячу воду

Пляшки з гарячою водою — простий і ефективний спосіб обігрітися.

Налийте гарячу воду у пляшки і помістіть їх у спальник або під ковдри.

Такий «локальний обігрівач» допоможе швидко зігрітися, особливо під час сну.

Тепло від свічок

Свічка може служити джерелом додаткового тепла, якщо використовувати її правильно:

Поставте свічку під глиняний горщик — тепло від полум’я буде нагрівати простір під ковдрами. Якщо горщика немає, можна покласти свічку на металеву або керамічну тацю, а на тацю — камінці для розподілу тепла.

Важливо! Обов’язково дотримуйтесь правил пожежної безпеки: не залишайте свічку без нагляду і тримайте її подалі від легкозаймистих предметів.

Не забувайте провітрювати

Навіть у холодну погоду важливо провітрювати кімнату:

Короткі 5–10-хвилинні провітрювання дозволяють уникнути накопичення вуглекислого газу та підтримувати здорове повітря.

Провітрювання краще робити перед тим, як лягати спати, щоб повітря всередині залишалося свіжим.

Додаткові поради

Одягайте кілька шарів теплого одягу. Використовуйте шкарпетки і шапки в кімнаті — це допомагає зберігати тепло. Рухайтесь і робіть легку зарядку, щоб підтримувати циркуляцію крові.

Навіть без електрики та опалення можна зробити квартиру затишною та теплою. Використовуйте ковдри, гарячу воду та свічки, дотримуйтесь правил безпеки і не забувайте про провітрювання. Ці прості лайфхаки допоможуть вам пережити холодну погоду комфортно та без стресу.