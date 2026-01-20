Як зігрітися вночі без опалення: 6 дієвих методів, щоб не змерзнути у ліжку

Опалення

В умовах аварійних відключень або перебоїв з теплопостачанням ніч стає найскладнішим періодом доби. Коли температура в приміщенні опускається до критичних позначок, організму вкрай важко розслабитися та заснути.

Про це пише «РБК-Україна».

Метод «грілки» з підручних засобів

Це найшвидший спосіб прогріти постіль перед тим, як лягати спати. За відсутності гумової грілки ідеальною заміною стануть звичайні пластикові пляшки.

Як це працює:

Наповніть пляшки гарячою водою (але не окропом, щоб уникнути деформації пластику).

Обов’язково загорніть пляшки у рушники або вкладіть у старі теплі шкарпетки. Це вбереже шкіру від опіків та подовжить час тепловіддачі.

Найкраще покласти імпровізовані грілки в ноги та в ділянці попереку — саме через ці зони тіло найшвидше втрачає тепло.

Принцип багатошаровості

Експерти наголошують: дві тонкі ковдри гріють краще, ніж одна товста. Секрет криється у повітряному прошарку між тканинами, який слугує чудовим теплоізолятором.

Першим шаром (ближче до тіла) краще покласти флісову або байкову ковдру, а зверху — важку вовняну чи пухову. За критичного холоду можна додати верхній одяг або покривала. Холод часто йде від підлоги та матраца. Варто постелити під простирадло вовняну ковдру, туристичний каремат або спальний мішок.

Правильний одяг

Вибір одягу для сну має критичне значення. Звична бавовняна піжама — поганий варіант для холоду, оскільки вона швидко вбирає вологу і охолоджує тіло. Оптимальний вибір — термобілизна або одяг із флісу та байки. Також не варто нехтувати аксесуарами:

Шапка: через голову втрачається до 30% тепла, тому тонка трикотажна шапка або капюшон худі допоможуть зберегти енергію.

Шкарпетки: вони мають бути вовняними, але вільними, щоб не порушувати кровообіг.

Лягати в ліжко вже змерзлим — помилка, адже ковдра лише зберігає тепло, а не генерує його. Перед сном зробіть легку розминку: 15–20 присідань або махи руками. Проте важливо не доводити себе до потіння. Мета — розігнати кров і відчути прилив тепла до кінцівок, залишаючись сухим.

Створення «гнізда» або «халабуди»

На великому ліжку тіло витрачає забагато енергії на прогрів порожнього простору. Щоб зігрітися, потрібно зменшити об’єм повітря навколо себе.

Обкладіть себе подушками та згорнутими ковдрами, створивши замкнений простір.

Якщо у кімнаті дуже холодно, можна використати дитячий метод будівництва «халабуди» з подушок і ковдр або навіть розкласти на ліжку туристичний намет. Усередині такого мініпростору температура повітря завдяки диханню підніметься значно швидше, ніж у кімнаті.

Також лягати спати на голодний шлунок у холодній квартирі не рекомендується. Ситий організм активніше виробляє тепло. Вечеря має бути легкою, але поживною (каші, м’ясо, гарячі супи). Також допоможе зігрітися солодкий гарячий чай.

Крім того, найефективнішим способом зігрітися залишається сон у компанії — тепло іншого тіла (близької людини чи домашнього улюбленця) значно підвищує шанси на комфортну ніч.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що після періоду сильних морозів в Україні очікується поступове послаблення холодів.

Уже з середи, 21 січня, денна температура почне підвищуватися, а наприкінці тижня стовпчики термометрів у більшості регіонів сягнуть 0 °C і подекуди перейдуть у «плюс». У середині тижня погоду визначатиме антициклон — без опадів і з південно-західним вітром, що свідчить про надходження теплішого повітря.