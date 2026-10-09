Як зігрітися взимку без опалення: ефективні способи зберегти тепло вдома

Методи, як зігрітися в разі відключення опалення / © ТСН

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Відсутність опалення під час блекауту — серйозний виклик для кожної родини. Прості та дієві поради допоможуть утримати тепло в кімнатах, створити локальні джерела обігріву та зігрітися за допомогою підручних засобів.

Про це розповіли на YouTube-каналі «Просто про все».

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Як зберегти тепло у квартирі в разі відключення опалення

Насамперед варто усунути протяги. Щілини у віконних рамах і дверях можна закрити ущільнювальною стрічкою, поролоном або скотчем. Щоб холодне повітря не проникало з-під дверей, біля них рекомендують покласти згорнуті рушники чи ковдри.

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Зменшити втрати тепла допоможуть щільні штори та покривала на вікнах. Також доцільно застелити підлогу килимами, адже через неї приміщення теж втрачає тепло.

У сонячні дні штори можна розсувати, щоби проміння нагрівало поверхні в кімнаті. Увечері, коли сонце заходить, вікна радять знову завішувати щільним текстилем. Якщо житло просторе, можна обрати одну невелику кімнату для всієї родини та зачинити двері до решти приміщень.

Додатково зберегти тепло під час сну допоможе туристичний намет, встановлений у кімнаті.

Додаткові джерела тепла у квартирі — лайфгаки

Один із варіантів, який описують для створення локального тепла, передбачає використання свічок-таблеток і глиняного горщика. Свічки розміщують на негорючій поверхні та накривають горщиком, який нагрівається й поступово віддає тепло. Водночас такий спосіб пов’язаний із ризиком пожежі: необхідно дотримуватися правил безпеки й у жодному разі не залишати запалені свічки без нагляду.

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Як теплові акумулятори також пропонують використовувати нагріті цеглини або каміння. Їх радять нагрівати на безпечному вогні просто неба, а потім обережно переносити до приміщення. Усередині їх потрібно розміщувати в металевій ємності на негорючій підставці.

Частково зігріти кухню може й тепло, що виділяється під час приготування гарячої їжі на туристичній плитці або газовому пальнику. Після завершення приготування гарячу воду можна залишити остигати у приміщенні, щоб вона поступово віддавала залишкове тепло.

Грілки та акумуляторні обігрівачі

Під час відключень можна скористатися хімічними грілками, які після активації здатні зберігати тепло приблизно вісім годин. Їх застосовують для зігрівання рук, ніг та інших частин тіла.

Альтернативою можуть стати компактні акумуляторні обігрівачі, які заряджаються через USB або за допомогою павербанка. Вони не здатні обігріти ціле приміщення, проте підходять для локального зігрівання.

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Ще один спосіб — використовувати зарядну станцію разом із малопотужним електричним обігрівачем або електроковдрою. Однак таке рішення потребує значно більших фінансових витрат.

Як одягатися і що їсти, аби зберегти тепло

Щоб менше мерзнути, рекомендують одягатися в кілька шарів за принципом «капусти». Для цього підійдуть термобілизна, флісові речі та вовняний одяг. Додатковим теплоізоляційним прошарком може слугувати зім’ята газета, розміщена між шарами одягу.

Зігрітися також допоможуть гарячий чай, бульйон і поживна їжа.

Для попереднього прогрівання ліжка можна взяти пластикові пляшки з гарячою, але не киплячою водою. Їх потрібно обгорнути рушником і покласти біля ніг або використати для нагрівання постелі перед сном. Зберегти тепло вночі допоможуть також кілька ковдр чи спальний мішок.

Газові та гасові обігрівачі — правила безпеки

Використання газових і гасових обігрівачів пов’язане з певними небезпеками. Під час роботи газові прилади споживають кисень і можуть виділяти чадний газ. Тому їх експлуатація потребує належного провітрювання приміщення.

Парафінові та гасові пристрої також становлять пожежну небезпеку, через що залишати їх без нагляду не можна.

Загалом у разі відсутності опалення найперше варто подбати про збереження тепла в оселі: усунути протяги, утеплити приміщення, одягатися в кілька шарів, використовувати ковдри та безпечні засоби локального обігрівання.

До слова, за словами нардепа Сергія Нагорняка, прийдешня зима в Україні може минути без затяжних блекаутів і тривалих відключень світла по 16 годин. Нинішні перебої мають технічний характер через ремонти ліній і зведення антидронового захисту на підстанціях, а не через дефіцит енергії в системі.

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