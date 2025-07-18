Як "зловити" білет на потяг "Укрзалізниці": всі корисні лайфгаки

Як купити квиток на потяг «Укрзалізниці»

Реклама

Зараз в Україні розпал сезону відпусток, і тисячі людей активно планують свої подорожі. Не дивно, що квитки на потяги «Укрзалізниці» розлітаються миттєво, особливо на популярні напрямки. Часто місць може не бути вже за кілька хвилин після відкриття продажу. Однак навіть якщо на потрібну дату квитків немає в наявності, не варто втрачати надію. Ділимося лайфгаками, як можна «спіймати» потрібний квиток.

Використання мобільного застосунку «Укрзалізниці»

Мобільний застосунок «Укрзалізниці» пропонує зручні функції, які значно спрощують пошук квитків у періоди високого попиту:

Відстеження вільних місць: якщо ви шукаєте квитки на певну дату і бачите, що їх немає, скористайтеся функцією відстеження. Для цього після стандартного пошуку на сторінці з результатами натисніть кнопку «Відстежувати вільні місця». Далі оберіть потрібний потяг і тип вагона (наприклад, купе, плацкарт або люкс) та увімкніть сповіщення. Щойно квитки з’являться у продажу, ви миттєво отримаєте повідомлення і зможете їх придбати.

Функція автовикупу квитків. Це ще більш автоматизований варіант. Після вибору потяга система може автоматично зняти оплату з вашої прив’язаної банківської картки та придбати квиток, щойно він з’явиться. Це дозволяє не пропустити момент появи квитків, навіть якщо ви не онлайн. Важливо, що таку заявку можна скасувати в будь-який момент, і гроші повернуться на картку без комісії. Щоб скористатися цими зручними опціями, необхідно пройти верифікацію у застосунку через «Дію».

Зверніть увагу, що функції автоматичного викупу та відстеження наразі недоступні для міжнародних рейсів, як-от Київ — Відень і Київ — Варшава, за винятком потягів категорії «Інтерсіті» в межах України.

Реклама

Беремо на станцію далі

Один з найефективніших способів знайти квитки на потяг, навіть коли їх немає на потрібний вам напрямок — це скористатися методом «станція далі». Суть його дуже проста — придбайте квиток на 1–2 станції, розташовані далі за маршрутом слідування потяга, ніж ваше фактичне місце призначення. Звісно, ніхто не змушує вас їхати до кінцевої станції, зазначеної у квитку. Ви можете просто вийти на своїй.

Цей лайфгак не є універсальним для всіх напрямків (наприклад, він може не спрацювати для певних кінцевих маршрутів, як-от до Івано-Франківська), але він чудово працює для багатьох популярних міст, зокрема для Тернополя, Львова тощо.

Зручно підбирати такі квитки можна безпосередньо на офіційному сайті «Укрзалізниці». Зазвичай там найповніша інформація і найвигідніші ціни.

Наприклад, вам потрібно потрапити з Києва до Львова, прямих квитків на зручний час може не бути, і ті, що є, можуть бути дорогими. Натомість якщо шукати квиток до Ходорова (який розташований далі за Львовом по тому ж маршруту), можуть бути доступні місця, навіть плацкарт, а також зручний розклад (наприклад, вечірній виїзд з Києва і прибуття до Львова вранці).

Реклама

Для кожного пункту призначення існують свої «станції-супутники», які можуть виручити. Наприклад, для подорожі до Львова можна розглянути наступні станції, які розташовані за маршрутом, а саме Ходорів, Стрий, Самбір.

Нічні потяги

Не забувайте перевіряти розклад нічних потягів. Нерідковони вирушають після опівночі, тому шукайте квитки не лише на бажану дату виїзду, а й на попередню. Це може відкрити додаткові можливості для подорожі.

Щоб збільшити свої шанси на придбання квитків, важливо знати графік відкриття продажів:

На внутрішні рейси квитки з’являються у продажу щодня о 08:00 ранку за 20 днів до відправлення.

На міжнародні рейси продаж відкривається о 09:00 за 20 днів до відправлення. Винятком є молдавські напрямки, де квитки стають доступними о 08:00 ранку за 30 днів до бажаної дати.

Дорога з пересадками

Якщо ви не хочете чекати на прямі квитки або їх взагалі немає, варто розглянути варіант поїздки з пересадкою. Ця опція може стати справжнім порятунком у піковий сезон. У мобільному застосунку «Укрзалізниці» під час пошуку достатньо активувати функцію «з пересадками».

Реклама

Хоча такі маршрути зазвичай займають більше часу, адже передбачається зміна потяга у проміжному пункті, вони часто виявляються дешевшими. Це особливо актуально, якщо на прямий рейс залишилися лише дорогі квитки в купе або люксі, водночас варіант з пересадкою може запропонувати місця у плацкарті чи інші бюджетніші варіанти.

Моніторимо та купуємо квитки через різноманітні додатки

Можна скористатися telegram ботом — Railwaybot. Безпосередньо в месенджері ви можете вказати потрібні напрямки та бажані умови для квитків. Якщо квитки доступні, ви зможете одразу їх придбати. В іншому разі ви можете створити моніторинг: щойно потрібні квитки з’являться у продажу, бот надішле вам сповіщення безпосередньо в месенджер.

Сервіс Tickets.ua пропонує зручний Агент пошуку квитків, який значно спрощує процес планування подорожей. Завдяки цій функції ви зможете не просто дізнатися про появу необхідних залізничних квитків, а й, за вашим бажанням, автоматично забронювати та навіть викупити їх.

Все, що від вас потрібно, — це вказати необхідні параметри поїздки (напрямок, дата, тип вагона тощо), і сервіс виконає всі подальші дії самостійно, повідомляючи вас про результат. Це заощаджує ваш час і допомагає не пропустити бажані квитки, особливо в періоди високого попиту.

Реклама

Схожий зручний сервіс пошуку та викупу квитків пропонує ПриватБанк. Якщо ви є клієнтом цього банку, процес стане ще простішим, адже більшість ваших платіжних даних уже відомі системі. Вам достатньо вказати бажаний маршрут, час відправлення, обрати потрібні поїзди, місця та ввести прізвища й імена пасажирів, а далі залишається лише чекати.

Банк самостійно викупить квиток, щойно він з’явиться у продажу, автоматично спише кошти з вашої картки та надішле готовий квиток на вашу електронну пошту, а також у додаток «Приват24» (якщо ви ним користуєтеся). Це значно економить ваш час і мінімізує ризик пропустити бажаний квиток.