Як зменшити намерзання льоду в морозилці: простий спосіб після розморожування

Намерзання льоду в морозилці

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Лід на стінках морозилки може з’являтися знову невдовзі після розморожування. Спочатку це тонкий шар інею, але поступово він наростає, займає місце та заважає нормально користуватися ящиками. Особливо знайома ця проблема власникам морозильних камер із ручним розморожуванням.

Повністю уникнути утворення інею в таких моделях навряд чи вдасться, проте можна зробити так, щоб він накопичувався повільніше. Для цього важливо правильно доглядати за морозилкою, а після розморожування можна скористатися одним простим домашнім прийомом.

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Спочатку морозилку потрібно повністю розморозити

Наносити будь-який засіб поверх старого шару інею немає сенсу. Спочатку морозильну камеру потрібно звільнити від продуктів і відключити від електромережі.

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Дверцята залиште відкритими та дочекайтеся природного танення льоду. Щоб трохи прискорити процес, у деяких моделях можна поставити всередину ємність із гарячою водою, але перед цим варто перевірити інструкцію саме до вашої морозилки.

Відколювати кригу ножем, викруткою або іншим гострим металевим предметом не можна. Так можна пошкодити внутрішні стінки або елементи системи охолодження. Не варто використовувати й фен або інші електричні нагрівальні прилади всередині морозилки.

Вимийте та добре висушіть стінки

Коли весь лід розтане, зберіть воду й вимийте внутрішні поверхні. Для цього підійде тепла вода з невеликою кількістю м’якого засобу для миття посуду. Деякі виробники також допускають очищення розчином харчової соди.

Після миття протріть камеру чистою вологою тканиною, а потім витріть насухо. Особливу увагу приділіть кутам, стикам і заглибленням, де може залишитися вода.

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Як використовують гліцерин від намерзання

Після повного розморожування та висушування камери можна спробувати домашній спосіб із гліцерином.

Невелику кількість звичайного гліцерину наносять на чисту м’яку серветку, а потім дуже тонко протирають нею гладкі внутрішні стінки. Поверхня не повинна залишатися мокрою або вкритою товстим липким шаром.

Гліцерин добре змішується з водою, а водно-гліцеринові розчини замерзають за нижчої температури, ніж чиста вода. Саме ця властивість і лежить в основі домашньої поради.

Чому лід усе одно може з’явитися

Навіть оброблена гліцерином поверхня не усуне головної причини намерзання — надходження в морозильну камеру вологого повітря.

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Коли дверцята відчиняють, тепле повітря з кімнати потрапляє всередину. Водяна пара, що міститься в ньому, контактує з холодними поверхнями й перетворюється на іній. Чим частіше та довше морозилка відкрита, тим більше вологи може потрапити всередину.

Тому продукти краще розкладати так, щоб їх не доводилося довго шукати. Також стежте, щоб пакети та контейнери не заважали дверцятам повністю зачинятися.

Перевірте ущільнювач дверцят

Якщо після розморожування лід повертається дуже швидко, перевірте гумовий ущільнювач. Через щілини всередину постійно надходить тепле вологе повітря, тому морозилка починає інтенсивніше обмерзати.

Спочатку очистьте ущільнювач і поверхню, до якої він прилягає. Крихти та інші забруднення іноді заважають дверцятам нормально закриватися.

Перевірити прилягання можна за допомогою звичайного аркуша паперу. Затисніть його дверцятами та спробуйте витягнути. Якщо ущільнювач притискається нормально, папір повинен виходити з певним опором. Перевірку варто повторити в кількох місцях по периметру дверцят.

Якщо гума потріскалася, сильно деформувалася або не прилягає до корпусу, проблема може потребувати ремонту.

Не ставте в морозилку теплі продукти

Їжа, яка ще не охолола, також додає тепла та вологи всередині камери. Тому перед заморожуванням продукти потрібно охолоджувати відповідно до правил безпечного зберігання їжі, а вже потім переносити в морозилку.

Продукти краще зберігати в закритих контейнерах або відповідному пакованні. Це не тільки захищає їх від висихання та сторонніх запахів, а й зменшує потрапляння вологи в камеру.

Водночас не набивайте морозилку так щільно, щоб пакети перекривали вентиляційні отвори або заважали дверцятам закриватися.

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