Як менше платити за опалення

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Одна з причин високих рахунків за опалення — оплата за нормативом, коли сума нараховується не за фактичним споживанням тепла у квартирі. У результаті мешканці можуть платити за тепло, якого реально використали значно менше. Щоб не переплачувати, варто відмовитися від оплати лише за нормативом і встановити лічильник тепла, якщо це дозволяє система опалення будинку. Він фіксує фактичне споживання, а не розрахункову кількість гігакалорій.

Як лічильник допомагає платити менше

Після встановлення приладу обліку сума за опалення залежить від кількості тепла, яке фактично надійшло до помешкання. Якщо квартира добре утеплена, у ній підтримують помірну температуру та не перегрівають кімнати, споживання може бути нижчим за нормативне.

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У будинках із горизонтальною системою опалення часто можна встановити індивідуальний квартирний лічильник. Якщо розведення труб вертикальне, застосовують розподілювачі тепла на радіаторах або інші передбачені для будинку рішення.

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Що зробити, щоб зменшити цифри у платіжці за опалення

Зверніться до управителя будинку чи ОСББ і дізнайтеся, чи є технічна можливість встановити індивідуальний облік тепла. Також уточніть, чи обладнаний будинок загальнобудинковим лічильником і як розподіляють витрати між квартирами.

Саме перехід від розрахунку за нормативом до оплати за фактичним споживанням може суттєво зменшити витрати на опалення. У деяких випадках різниця буває дуже значною, особливо в утеплених помешканнях, де тепла потрібно менше.

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