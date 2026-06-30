Як зменшити спеку в домі: французький метод із крейдою на вікнах, який реально працює

Чому французи мажуть вікна крейдою / © pexels.com

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Один із них — нанесення тонкого білого шару крейди на вікна. На перший погляд це може здатися дивним, але за цим методом стоїть цілком практична логіка. Що потрібно робити і чи це працює, розповідають в BBC.

Чому французи покривають вікна крейдою

Йдеться не про шкільну крейду, а про спеціальну білу суміш на основі карбонату кальцію, відому у Франції як Blanc de Meudon. Її традиційно використовують для очищення поверхонь, але в умовах спеки вона отримала нове «життя».

Суть проста: біле покриття відбиває сонячне світло. Коли вікна менше поглинають тепло, температура всередині приміщення підвищується повільніше. У результаті кімната залишається прохолоднішою навіть без кондиціонера.

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Як це працює фізично

Скло пропускає сонячне випромінювання, яке нагріває предмети всередині житла. Якщо ж поверхня вікна частково матова або вибілена, частина світла відбивається назад.

Цей ефект зменшує так званий «сонячний тепловий приріст» — один із головних факторів перегріву квартир улітку, особливо у містах із щільною забудовою.

Чому цей метод знову став популярним

Останні роки Європа дедалі частіше стикається з аномальними хвилями спеки. Кондиціонери є не у всіх домівках, а їх використання потребує чималих витрат електроенергії.

Саме тому французи повертаються до простих рішень:

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низька вартість матеріалів;

легкість нанесення;

відсутність шкоди для скла;

можливість легко змити покриття після спеки.

Це своєрідний «тимчасовий щит» від літнього перегрівання.

Чи це справді ефективно

Фахівці зазначають: метод не замінює кондиціонер, але може відчутно знизити нагрів приміщення, особливо в кімнатах із великими вікнами або південним розташуванням.

Найкращий ефект досягається, коли крейдове покриття наноситься рівномірно та у найспекотніші періоди літа.

Як зробити Blanc de Meudon у домашніх умовах: покрокова інструкція

Blanc de Meudon — це тонкодисперсний білий порошок на основі очищеного крейдяного мінералу, який широко використовується для побутових, декоративних і реставраційних робіт. Його можна легко приготувати самостійно, якщо дотримуватися правильної технології очищення та змішування компонентів:

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Підготуйте сировину — візьміть якісну білу крейду шматками без піску, камінців та інших домішок. Подрібніть крейду — ретельно розтовчіть її у ступці або перемеліть у кавомолці до стану дуже дрібної пудри без крупинок. Просійте порошок — пропустіть подрібнену крейду через дрібне сито, щоб прибрати великі частинки та отримати більш однорідну структуру. Проведіть очищення методом відмулювання — насипте пудру в ємність із великою кількістю води. Ретельно перемішайте — залиште приблизно на 1 хвилину, щоб важкі домішки осіли на дно. Обережно злийте верхній мутний шар у чисту посудину — дайте воді повністю випаруватися. На дні залишиться тонкий, очищений крейдяний порошок високої якості. Додайте каолін для пластичності — вмішайте 5–10% білої глини (каоліну) до готового порошку. Ретельно перемішайте суміш — домішайте компоненти до повної однорідності без грудочок. Зберігайте правильно — пересипте готовий Blanc de Meudon у суху герметичну тару, щоб уникнути вологи.

FAQ

Чи справді крейда на вікнах знижує температуру в кімнаті?

Так, частково. Біле крейдове покриття відбиває сонячні промені, зменшуючи нагрів приміщення. Це не замінює кондиціонер, але допомагає зробити кімнату прохолоднішою в періоди спеки.

Що таке Blanc de Meudon і де його взяти?

Blanc de Meudon — це біла крейдова суміш на основі карбонату кальцію. Її можна зробити самостійно з крейди.

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