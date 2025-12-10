Як зменшити витрати на опалення узимку: дієві правила для дому

Радіатор / © pixabay.com

У холодний сезон важливо не лише мати теплий дім, а й правильно користуватися опаленням та електроенергією. Найчастіше витрати зростають через буденні дії, яких легко можна уникнути. Багато щоденних звичок здаються дрібницями, але саме вони найчастіше підвищують рахунки за опалення.

Про це пише Onet.

Однією з найпоширеніших помилок є робота радіаторів на максимальній потужності впродовж усього дня. Це не допомагає швидше зігріти приміщення, зате збільшує витрати й перегріває повітря.

Значно ефективніше тримати стабільну температуру та підсилювати обігрів лише тоді, коли вдома є люди.

Проблеми виникають і тоді, коли радіатори закриті меблями, шторами або сушінням одягу. У таких випадках тепло не циркулює по кімнаті, залишаючись біля батареї, і система працює довше, ніж потрібно, даремно витрачаючи енергію.

Окремої уваги потребує технічний стан котла. Забиті фільтри, повітря в системі чи низький тиск помітно знижують ефективність обігріву. Регулярне обслуговування допомагає уникнути зайвих витрат.

Частою помилкою є опалення кімнат, якими майже не користуються. Це даремні витрати. Краще закрити двері та зменшити обігрів у порожніх приміщеннях.

Критичний момент — ізоляція. Негерметичні вікна та двері швидко випускають тепло. Навіть прості ущільнювачі або термоштори здатні помітно покращити ситуацію та утримати тепло.

Щоб зменшити витрати без дискомфорту, варто використовувати природні джерела тепла.

Вдень варто відкривати штори та впустити світло та сонце — це природно догріває приміщення. Увечері щільні штори, навпаки, утримають тепло й створять своєрідний бар’єр від холоду.

Навіть невеликі зміни в щоденних звичках дають відчутний ефект у рахунках. Впродовж дня вони займають секунди, але збережуть вам чимало грошей.

Нагадаємо, з настанням холодів українцям радять утеплити житло, адже до 30% тепла втрачається через щілини у вікнах і дверях. Найпростіші способи — самоклейка стрічка, V-подібний ущільнювач або силіконовий герметик, що допомагає знизити витрати на опалення на 5–30%.