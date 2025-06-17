Як змінилася вартість однокімнатних квартир в Києві та в інших містах Україні: ціни переписали

Як змінилася вартість однокімнатних квартир

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В Україні масово переглядають ціни на квартири, й найбільш разюча трансформація — у сегменті однокімнатного житла. У Києві та Львові квартири вже коштують, як у Європі, а в Харкові чи Миколаєві ціни фактично «замерзли». Розповідаємо, що відбувається з українським ринком нерухомості.

Вторинка здорожчала на 10–20%

«Однушки» на вторинному ринку стрімко дорожчають. І хоча війна ще триває, попит у містах-мільйонниках відновлюється, а власники квартир не бояться виставляти захмарні ціни.

За даними фахівців, у деяких регіонах ціни піднялися до 20% лише за пів року.

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Наприклад, в Ужгороді ціни виросли на 19%, у Сумах +15%, в Одесі й Дніпро — +13%.

У Київіціни виросли на 8%, але тут ціна й так найвища: $60–65 тис за 1-кімнатну.

У Миколаєві квартири навіть подешевшали на 5%, що можна пояснити близькістю до прифронтових територій та слабким попитом.

Середні ціни на готові однокімнатні квартири у травні 2025 року такі:

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Київ — від $60 000 до $65 000

Львів — $64 900

Ужгород — $64 100

Чернівці — $52 900

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Рівне — $50 000

Дніпро, Одеса — $45 000–48 000

Харків — $22 000

Миколаїв — $20 000

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Суми — $23 000

Запоріжжя — $17 000

Скільки коштує однокімнатна квартира в новобудовах

Ціни на нові квартири теж зростають.

За даними порталу ЛУН, ось який вигляд мають середні ціни на повноцінну однокімнатну квартиру площею 35 м²

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У Києві мінімальна вартість стартує від 1,87 млн грн, що еквівалентно приблизно $47,5 тис.

Львів не поступається столиці, пропонуючи схожі ціни — від 1,94 млн грн (близько $49,2 тис.).

Однокімнатна квартира в Одесі обійдеться від 1,62 млн грн (приблизно $41,2 тис.).

У Харкові ціни значно нижчі — від 976 тис. грн (близько $24,8 тис.).

Миколаїв пропонує квартири від 1,01 млн грн (приблизно $25,9 тис.).

У Сумах вартість стартує від 910 тис. грн (близько $23,1 тис.).

І найдоступнішим у нашому огляді виявилося Запоріжжя з ціною від 892 тис. грн (приблизно $22,7 тис.).

Цікаво, що в таких великих містах, як Київ та Львів, ціни на нові квартири є досить співмірними з пропозиціями на вторинному ринку. Однак у деяких регіонах, наприклад, в Одесі чи Харкові, купівля квартири в новобудові може виявитися навіть економічно вигіднішою опцією, ніж пошук житла на вторинному ринку.

Згідно з даними ЛУН, також подорожчали новобудови в Житомирі, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях. Хоч і не такими темпами, але ціни зростають і в Києві — на 1–3%.

А от у Харкові, де бойові дії залишаються ключовим фактором, ціни навпаки знизилися: мінус 4%.

Скільки коштує однокімнатна квартира у Києві

Київ, як і раніше, залишається найдорожчим містом для купівлі житла. На вторинному ринку однокімнатну квартиру у центральних районах можна знайти не дешевше ніж за $120 000 — це рівень європейських столиць. У спальних районах ситуація трохи інша: Деснянський чи Дарницький — від $40 000.

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На первинному ринку середня ціна квадратного метра вже перевищує 53 500 грн. У бізнес-класі — понад 72 000 грн, а в преміум-сегменті — до 130 000 грн/м².

На новобудови в Києві ціни починаються з $47 тисяч, але квартири в комфорт-класі можуть легко коштувати $60–70 тисяч.

Скільки років треба працювати, щоб купити квартиру

Ці розрахунки базуються на співвідношенні середньої заробітної плати та вартості типової однокімнатної квартири в кожному з міст. Важливо зазначити, що ці дані є орієнтовними та можуть змінюватися залежно від коливань цін на нерухомість, рівня доходів та інфляції. Вони не враховують інших життєвих витрат, які також необхідно покривати, але дають загальне уявлення про доступність житла в різних регіонах країни.

За оцінками Novyny.Live, ситуація значно відрізняється залежно від міста, і ось як виглядає картина для однокімнатної квартири:

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Щоб купити однокімнатну квартиру в столиці , потрібно відкладати середню зарплату протягом 9,2 років .

У Львові для придбання однокімнатної квартири знадобиться близько 9 років середньої зарплати.

Щоб придбати квартиру в Одесі потрібно працювати 6,1 рік відкладаючи середню зарплату.

Ринок житла поступово відновлюється. Незважаючи на війну, українці знову інвестують у квадратні метри. А забудовники й власники, схоже, не планують зупиняти зростання цін.