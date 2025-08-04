Як змусити дерева плодоносити щороку: про це не знають навіть досвідчені садівники

Існує кілька ефективних прийомів, які допоможуть зробити плодоношення фруктово-ягідних дерев регулярним і рясним. Розповідаємо, як правильно доглядати за деревами у своєму саду, щоб давали щедрий урожай щороку.

Правильна обрізка. Навесні проводьте формувальну та санітарну обрізку, видаляйте сухі, хворі та загущені гілки. Це стимулює зростання нових пагонів та формування квіткових бруньок. Однак варто пам’ятати, що не треба обрізати дерево надто сильно, бо воно витратить усі сили на нарощування зеленої маси, а не на формування плодів.

Регулярне підживлення ґрунту. Виснажене дерево не має достатньо ресурсів, щоб плодоносити щороку. Навесні треба підживлювати азотними добривами — сечовиною чи аміачною селітрою. Влітку — калійно-фосфорними добривами, а восени — компостом і перегноєм.

Регулювання навантаження плодами. У роки рясного цвітіння варто проріджувати зав’язі, щоб не допустити виснаження дерева. Якщо залишити занадто багато плодів, наступного року воно просто не зможе знову активно плодоносити.

Обробка від хвороб та шкідників. Ослаблене дерево може пропустити сезон плодоношення через інфекції чи комах. Регулярні профілактичні обробки біопрепаратами чи спеціальними хімічними засобами допоможуть зберегти здоров’я саду.

Правильний полив у критичні періоди. Особливо важливий полив під час утворення зав’язі, у спеку та після збирання урожаю. Недостатня кількість вологи може спричинити скидання плодів або зменшення кількості квіткових бруньок наступного сезону.