Як змусити герань пишно цвісти після зимового сну: секрети професійних флористів

Квітень вважається найкращим періодом, щоб відновити здоров’я герані, бо саме в цей час рослина готова до активного росту й розвитку. А своєчасне проведення необхідних процедур дасть змогу вашій герані випустити свої прекрасні квіти. Приділяючи належну увагу кімнатній рослині, ви забезпечите їй здоровий ріст і пишне цвітіння протягом усього літнього сезону.

Зверніть увагу на корені герані. Можливо, рослині вже тісно в старому горщику і її треба якомога швидше пересадити для подальшого здорового росту й розвитку.

Необхідно вибрати правильний горщик для квітки. Рекомендовано вибирати ємність, діаметр якої на 2-3 сантиметри перевищує розмір попередньої. Професійні квітникарі радять вибирати для герані глиняний посуд, він забезпечуватиме корінню необхідну вентиляцію. Також можна брати пластикові горщики з дренажними отворами для відведення зайвої вологи.

Склад ґрунту. Герань любить поживний пухкий ґрунт, щоб добре проникало повітря. Можна придбати готову суміш чи приготувати самостійно. Щоб приготувати ґрунт, треба змішати дві частини універсального субстрату з однією частиною крупного піску чи перліту. А для покращення структури треба додати половину частини вермикуліту, він утримуватиме вологу й забезпечуватиме проникнення повітря.

Гарний дренаж. Необхідно забезпечити дренаж, щоб запобігти застою води і розвитку гнилі у кореневій системі рослини. На дно горщика варто покласти шар керамзиту, це допоможе ефективніше відводити зайву вологу.