Як змусити гортензії цвісти двічі на сезон: коли обрізати, як підживлювати та що варто врахувати

Гортензія / © Associated Press

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Гортензії — улюбленці багатьох садівників за свої великі, барвисті суцвіття. Проте більшість сортів квітнуть лише один раз на сезон. Водночас деякі види здатні зацвісти вдруге, продовжуючи тішити око з кінця весни аж до перших осінніх заморозків.

Експертка з гортензій Лоррейн Баллато розповіла, як досягти повторного цвітіння та чому це не вдається у багатьох садівників.

Обирайте правильний сорт

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Перший і найважливіший крок до повторного цвітіння — правильний вибір сорту. Найвідомішим представником повторноквітучих гортензій є Endless Summer, який легко знайти в розсадниках. Також до цієї категорії входять сорти Incrediball, Pop Star та PeeGee.

Втім, застерігає Баллато, не всі так звані повторноквітучі сорти виправдовують очікування. «Деякі з них дійсно цвітуть двічі, але не всі. Тому слід уважно вивчати інформацію про сорт перед купівлею», — каже експертка.

Не всі гортензії цвітуть повторно

Баллато наголошує: якщо ваш сорт гортензії не має генетичної здатності до повторного цвітіння — як, наприклад, дуболиста гортензія, — жоден догляд не змусить її цвісти знову. У цьому випадку краще зосередитись на оптимізації цвітіння раз на сезон, ніж очікувати неможливого.

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Обрізка: коли та як правильно

Найбільш поширена помилка садівників — неправильна обрізка або її повна відсутність. Щоб рослина мала сили для повторного цвітіння, важливо вчасно видаляти зів’ялі квіти.

Восени обрізання має завершуватись до 1 серпня — пізні дії можуть завадити закладці бруньок на наступний рік. А навесні важливо не поспішати: спочатку переконайтеся, що на стеблах є живі бруньки.

«Не побачивши нирок, ви просто не дізнаєтеся, чи пережили вони зиму, і вам не захочеться видаляти нирки, що зароджуються», — пояснює Баллато.

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Час підживлення: головне — не запізнитись

Не менш важливим є правильний графік внесення добрив. Баллато радить припинити підживлення одночасно з обрізкою — приблизно з 1 серпня. Якщо продовжувати стимулювати ріст, рослина витратить сили на листя та пагони, а не на нові бутони.

Світло, ґрунт та волога: створіть правильні умови

Гортензії найкраще почуваються на ділянках, які отримують вранці пряме сонячне світло, а після обіду — притінення. Ідеальний ґрунт — вологий, але добре дренований, багатий на поживні речовини.

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Важливо уникати застою води, який може призвести до гниття коріння, але й пересушувати гортензії не можна.

Захист на зиму: критичний для північних регіонів

У регіонах із холодним кліматом обов’язковим є захист гортензій на зиму. Це можуть бути стіни будинку, дерев’яні паркани або вічнозелені кущі (туя, рододендрон, азалія), які бережуть рослину від морозу та вітру.

«Зимовий захист — це запорука того, що рослина не втратить нирки і зможе цвісти повторно наступного сезону», — додає експертка.

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Повторне цвітіння гортензій — реальне завдання для кожного садівника, якщо знати, який сорт обрати і як грамотно доглядати за рослиною. Обрізка, підживлення, освітлення та зимовий захист — чотири ключі до довгого та рясного цвітіння, яким можна насолоджуватись усе літо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що посадити в тіні або на північному боці будинку чи паркану.