Як змусити кімнатні фіалки цвісти постійно: поради, про які садівники мовчать
Фіалки — справжні королеви підвіконня. Витончені, компактні, з оксамитовим листям і яскравими квітами, вони здатні тішити око майже безперервним цвітінням. Проте навіть невибагливі рослини іноді дають збій: листя жовтіє, коріння гниє, а бутонів немає.
Що ж робити, щоб фіалки цвіли роками і залишалися здоровими? Добрі новини діляться перевіреним лайфгаком, який допоможе вашим сенполіям процвітати без проблем.
Чому фіалки хворіють і в’януть
Часто причина зовсім не в хворобах чи шкідниках, а в порушенні водного балансу. Надлишок води в ґрунті так само шкідливий, як і її нестача. Додайте до цього холодні протяги, прямі сонячні промені або нерегулярне підживлення — і проблеми забезпечені.
Секрет здорових фіалок простий: підживлення водою з дрібкою харчової соди. Цей простий прийом регулює кислотність ґрунту, сприяє диханню коренів і запобігає розвитку грибка.
Як застосувати:
Налийте теплу воду кімнатної температури в невеликий чайник.
Додайте щіпку харчової соди на літр води і добре розмішайте.
Поливайте під корінь невеликими порціями, уникаючи потрапляння води на листя.
В результаті ваші фіалки швидко відновлюють зелене листя і починають активно цвісти.
Додаткові поради для ідеального догляду
Світло: люблять розсіяне світло, уникайте прямих сонячних променів.
Температура: +20…+25°С вдень, не нижче +18°С уночі.
Вологість: обприскування листя необов’язкове, краще зробити піддон із вологою галькою.
Добриво: раз на місяць підживлюйте спеціальним добривом для фіалок або слабким розчином комплексного добрива.
Завдяки цьому простому прийому фіалки не в’януть роками. Листя залишається пружним і насичено-зеленим, квіти рясно розпускаються, а підвіконня завжди виглядає яскраво та живо.