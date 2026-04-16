Як змусити орхідею знову цвісти: експерт назвав один кроки, які усе змінюють

Орхідеї / © Unsplash

Орхідеї часто втрачають квіти після покупки і можуть довго не цвісти повторно — це одна з найпоширеніших проблем серед власників цих рослин. Водночас експерт запевняє: повернути цвітіння реально, якщо дотримуватися базових правил догляду і почати з одного ключового кроку.

Про це повідомило видання Express.

Власник магазину рослин Джордан Тренер пояснив, що першим етапом має бути правильне обрізання. Після того як квіти зів’яли, їх потрібно видалити, а довге стебло — вкоротити. Для цього варто знайти вузол на стеблі (невелику виїмку), відрахувати два від основи і зробити зріз трохи вище. За словами фахівця, саме так рослина спрямовує енергію на формування нового квітконосу, і цей процес може тривати кілька місяців.

Не менш важливими є умови утримання. Орхідеї потребують яскравого, але непрямого світла, тому їх не рекомендують залишати під прямими сонячними променями. Водночас рослина має отримувати достатньо природного освітлення. Також експерт радить трохи знизити температуру — це допомагає стимулювати повторне цвітіння.

Окрему увагу слід приділити підживленню. За словами Джордана Тренера, орхідеї потребують регулярного внесення добрив — приблизно раз на місяць. Використання спеціальних засобів для цих рослин сприяє їхньому росту та розвитку нових квітів.

Ще один важливий аспект — полив. Визначати потребу у воді варто за станом коріння, яке знаходиться у прозорому горщику. Якщо воно темно-зелене, це свідчить про достатню кількість вологи. Якщо ж коріння стає світло-сріблястим, рослину потрібно полити. Водночас повітряне коріння, яке може звисати з горщика, не варто брати до уваги, адже його колір не змінюється залежно від поливу.

Експерт підкреслює, що орхідеї можуть не цвісти певний час після втрати квітів, однак це не є ознакою проблеми. За дотримання цих рекомендацій рослина поступово відновить сили і знову сформує бутони.

Нагадаємо, раніше ми повідомиляли, що яєчну шкаралупу часто радять як натуральне добриво для кімнатних рослин. Втім, експерти застерігають: у домашніх умовах вона працює значно слабше, ніж очікують, і може навіть нашкодити