Як змусити орхідеї рясно цвісти навіть восени: простий лайфгак для квітників

Достатньо лише кількох хвилин, щоб знайти для квітів зручніше місце. Уже за тиждень вони виглядатимуть здоровішими, а згодом можуть знову порадувати новим цвітінням.

Орхідея

Орхідея / © Freepik

Коли надворі стає прохолодніше, навіть кімнатні рослини реагують на зміну сезону. Особливо чутливими до осінніх перепадів температури та вологості є орхідеї й спатифілуми. Ці тропічні рослини звикли до постійного тепла, м’якого освітлення та високої вологості, тому осінній мікроклімат у помешканні може стати для них справжнім випробуванням.

Про це повідомило видання Express.

Основна причина, через яку орхідеї в’януть і втрачають квіти, — неправильне розташування горщика. Якщо влітку підвіконня було для них комфортним, то восени воно стає небезпечним: холодне скло охолоджує коріння, спричиняючи переохолодження. Експерти наголошують — температура для орхідей та спатифілума не повинна опускатися нижче +15 °C.

Та й ставити квіти поруч із батареєю не варто. Гаряче сухе повітря пересушує ґрунт і листя, позбавляючи рослину необхідної вологи. У природі ці види ростуть у вологому тропічному середовищі без прямих сонячних променів і з відносно стабільною температурою.

Щоб створити схожі умови вдома, фахівці радять розмістити рослини в кімнатах із помірним освітленням, без протягів і різких коливань температури. Найкраще підходять приміщення зі стабільним мікрокліматом — наприклад, спальня або вітальня.

Фахівці радять іноді переносити орхідеї та спатифілуми до ванної кімнати. Там після душу утворюється висока вологість, і рослини можуть «насититися» парою, відновлюючи листя. Водночас залишати їх там надовго не можна, адже нестача природного світла уповільнює ріст і заважає утворенню бутонів.

Нагадаємо, розкішне цвітіння орхідей можна отримати без дорогих добрив. Експерти радять спробувати підживити рослину рисовою водою.

