Як змусити різдвяник квітнути без зусиль: скільки поливати і де поставити на підвіконні

Як поливати різдвяник, щоб рясно цвів / © unsplash.com

Реклама

Для різдвяника надзвичайно важливо відчувати себе комфортно. Йому не подобається постійне переміщення — через це він може скидати квіти. Тому одразу визначте постійне місце для рослини і не міняйте його. Ідеально підійде світле підвіконня з північного або східного боку. Тут достатньо сонця, але немає палючих променів, що можуть перегріти листя.

У період формування бутонів різдвяник особливо ніжний. Навіть кілька сантиметрів зміщення горщика можуть зупинити цвітіння. Тому не чіпайте рослину під час бутонізації — нехай стоїть на своєму місці.

Поливання — без фанатизму

Різдвяник не любить ані застою води, ані пересихання ґрунту. Оптимально поливати раз на тиждень, орієнтуючись на стан землі:

Реклама

якщо верхній шар ґрунту сухий на 2–3 см — пора поливати;

якщо земля ще волога — зачекайте день-два.

Поливайте по краю горщика, уникаючи центру, щоб коріння не загнило. Обов’язково зливайте зайву воду з піддону — застій рідини різдвяник не переносить.

Температура має значення

Занадто тепло (22–24°C постійно) заважає цвітінню. Найкраще забезпечити нічну температуру 15–18°C, а деякі квітникарі радять навіть 12°C — це стимулює бутонізацію. Головне — уникати протягів.

Підживлення — розумно і вчасно

Навесні, під час росту листя, підійдуть звичайні комплексні добрива. Восени та перед цвітінням краще використовувати добрива для квітучих з акцентом на фосфор і калій. Достатньо раз на два тижні в половинній дозі, щоб рослина не «пішла в зелень». Під час цвітіння підживлення зменшують до одного разу на 3–4 тижні.

Також важливо, щоб горщик не був занадто великий — вільний простір стимулює ріст листя, а не цвітіння.