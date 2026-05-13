- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 2 хв
Як змусити жасмин рясно рости та квітнути влітку: три важливі дії, які слід зробити зараз
Весняний сезон у розпалі, і саме зараз садівники мають останній шанс закласти основу для розкішного літнього цвітіння. Якщо хочете, щоб ваш сад мав вигляд максимально ефектний, варто звернути увагу на зірчастий жасмин — декоративну рослину, яку також називають китайським жасмином.
Цей виткий кущ ідеально підходить для вертикального озеленення: він швидко оплітає стіни, паркани, арки та створює справжній зелено-квітковий килим. Окрім декоративності, зірчастий жасмин цінується ще й за свій насичений, солодкуватий аромат, який особливо відчутний у теплі літні вечори.
Щоб рослина цвіла максимально рясно, садівничий експерт і TikTok-блогер Іш наголошує: ключ до успіху — у трьох простих, але обов’язкових діях, які потрібно виконати вже навесні.
За його словами, якщо правильно підготувати жасмин зараз, влітку він буквально вкриється квітами.
Сонце — головний фактор пишного цвітіння
Перше, на що варто звернути увагу — це місце висаджування. Зірчастий жасмин обожнює світло і категорично не любить тінь.
Ідеальні умови — це відкриті сонячні ділянки, де рослина отримує щонайменше 6–8 годин прямого сонця щодня. Саме така кількість світла запускає активне формування пагонів і майбутніх бутонів. У затінених місцях цвітіння буде значно слабшим або взагалі відсутнім.
Підживлення, яке «вмикає» цвітіння
Другий критично важливий крок — грамотне живлення рослини. Саме добрива, за словами експерта, можуть кардинально змінити кількість квітів.
Навесні Іш радить використовувати органічні або мінеральні добрива, які діють повільно — наприклад, кісткове або рибне борошно, а також гранульовані суміші пролонгованої дії. Вони поступово насичують ґрунт поживними речовинами і формують міцну основу для росту.
Додатково варто замульчувати ґрунт компостом або органічною мульчею. Це не лише живить рослину, а й покращує структуру землі та утримує вологу.
Літній «буст» для бутонів
Коли на жасмині з’являються перші бутони, догляд потрібно посилити. У цей період експерт рекомендує перейти на підживлення з підвищеним вмістом калію — наприклад, томатні добрива.
Їх слід вносити кожні два тижні протягом усього літа. Калій стимулює рясніше та триваліше цвітіння, роблячи кущ буквально вкритим квітами.
Обрізання — секрет густоти і майбутнього цвіту
Завершальний етап догляду — правильне обрізання. Але важливо: його проводять не навесні, а після завершення цвітіння, приблизно у вересні-жовтні.
Обрізання стимулює появу нових сильних пагонів, на яких наступного сезону формуватимуться квіткові бруньки. Саме ця процедура забезпечує густий, здоровий і максимально квітучий кущ.
Таким чином, усе зводиться до трьох базових правил: правильне сонце, своєчасне підживлення та грамотне обрізання. Дотримавшись їх, ви отримаєте зірчастий жасмин, який стане справжньою окрасою саду та джерелом літнього аромату.