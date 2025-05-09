Перевірте свої копійки магнітом: як знайти рідкісні українські монети, що можуть коштувати цілий статок

Як знайти цінні монети

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Багато хто з нас щодня має справу з дрібними монетами, не замислюючись про те, що серед них можуть бути справжні нумізматичні скарби. Простий спосіб перевірити свої копійки на унікальність — скористатися звичайним магнітом.

Матеріал має значення: чому одні копійки магнітяться, а інші — ні

У різні роки Нацбанк карбував українські копійки з різних сплавів, тож не всі вони реагують на магніт. Перевірка монети сильним магнітом допомагає швидко виділити з набору рідкісні екземпляри та передбачити їхню цінність. Наприклад, гірше магнітом «чіпляються» монети з латуні чи бронзи, а від 2013–2014 років деякі номінали стали сталевими і миттєво прилипають. Простий тест «на магніт» часто слугує першим кроком ідентифікації — нумізмати радять звернути увагу на ті монети, що поводяться неочікувано.

До 2012–2013 років жовті 10, 25 і 50 копійок карбували з латуні або алюмінієвої бронзи, тому вони зазвичай не магнітяться.

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2013 року НБУ почав карбувати 50‑копійчані монети на сталевій основі з латунним покриттям, а згодом аналогічно — і 10, 25 копійок. Відтоді нові номінали притягуються магнітом, бо сталеве ядро «чіпляє» магніт. Слід зауважити, що іноді старі монети з невеликою домішкою заліза можуть ледь прилипати до сильного магніту — це буває рідко і не впливає на основний метод.

Натомість колекціонери використовують цей факт навпаки: якщо знайдена монета несподівано поводиться інакше, ніж очікувалося, її варто ретельно оглянути.

Які номінали магнітяться, а які — ні

Немагнітні монети (латунь, алюмінієва бронза): 10 копійок: усі роки випуску до 2013 року включно. 25 копійок: усі роки випуску до 2013 року включно. 50 копійок: усі роки випуску до 2012 року включно.

Магнітні монети (сталь з гальванічним покриттям): 1 копійка: від 1998 року випуску. 2 копійки: від 1998 року випуску. 5 копійок: від 1998 року випуску (деякі ранні екземпляри 1992 року також можуть мати слабкі магнітні властивості через домішки заліза). 10 копійок: від 2014 року випуску. 25 копійок: від 2014 року випуску. 50 копійок: від 2013 року випуску. 1 гривня: від 2014 року випуску (старого зразка).



Як перевірити монету магнітом

Візьміть магніт і піднесіть його до монети. Якщо монета прилипне — це означає, що вона має стале­ве ядро з покриттям (типова ситуація для нових копійок від 2013–2014 років)

Для сріблястих монет номіналом 1 і 5 копійок можна опустити їх у тарілку з водою і занурити зверху магніт. Ті, що прили­пають до магніту під водою, вийміть окремо. Так найзручніше відокремити сталеві монети від мідно-нікелевих.

Зверніть увагу на монети, котрі мали б прилипати (чи навпаки). Якщо монета з років, коли вона мала зазвичай магнітитися, не прилипла, або навпаки — можливо, це пробний екземпляр або підробка. Нумізмати радять у таких випадках показати незвичну знахідку спеціалісту.

Наприклад, усі обігові 50 копійок 2014 року — магнітні (сталь з латунним покриттям), натомість 50 копійок із колекційних наборів НБУ 2014-го зробили з бронзи — вони не прилипають і зустрічаються значно рідше. Аналогічна ситуація з 25 копійками 2014 року: обігова монета — магнітна, а випуск із набору — немагнітний (з брон­зи).

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Приклади цінних знахідок

На практиці колекціонери документують чимало історій успіху з магнітом. Наприклад, магнітна 10‑копійчана монета 2008 року (із «невідомого» сплаву, котра прилипла до магніту) була продана на Violity за 7008 грн – власник випадково знайшов цю монету у гаманці. Аналогічно, одна із нештатних немагнітних 5 копійок 2009 року потрапила до знайомого колекціонера з циркуляції і пізніше була продана за 20 235 грн.

аукціон Violity

5‑копійчана монета 1992 р., немагнітна сталь, продана за 25 400 грн.

Як визначити цінність монети

Якщо ви натрапили на монету, яка за роком випуску мала б бути магнітною (згідно з інформацією про зміну металу після 2012-2013 років), але водночас не притягується магнітом, це серйозний привід показати її фахівцям-нумізматам. Така невідповідність може свідчити про певні речі.

Це може бути рідкісний пробний екземпляр, виготовлений з нетипового для цього періоду металу. Такі монети є великою цінністю для колекціонерів.

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Це може бути підроблена монета. Зловмисники можуть використовувати немагнітні метали для імітації цінних випусків.

Отже, нумізмати рекомендують — якщо ваша монета «не поводиться» з магнітом очікувано, завжди краще проконсультуватися з експертом. Особливо це стосується номіналів 10, 25, 50 копійок 1992–2012 років — якщо такі монети несподівано магнітяться, або навпаки (хоча повинні), це може бути тестовий відбиток в «чужому» металі або підробка.