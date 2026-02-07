ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
2 хв

Як знайти вірних і надійних друзів у дорослому віці: поради для тих, хто не хоче бути самотнім

Ці практичні поради допоможуть побудувати справжні дружні стосунки навіть у зрілому віці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як знайти друзів після 40

Як знайти друзів після 40 / © Freepik

У дорослому віці знайти справжніх друзів стає складніше, ніж у школі чи університеті. Багато людей зайняті роботою, родиною й обов’язками, і часу для нових знайомств майже не залишається. Проте глибокі, надійні дружні стосунки не менш важливі для психічного здоров’я та відчуття підтримки.

Як знайти друзів у дорослому віці: ці практичні поради допоможуть побудувати міцні стосунки

  1. Визначте, який друг вам потрібен. Замість того, щоб шукати будь-яку компанію, подумайте, які цінності та інтереси важливі для вас у дружбі. Справжні друзі підтримують, розуміють і надихають, а не просто заповнюють час.

  2. Розширюйте соціальний круг через хобі. Участь у клубах, гуртках, волонтерстві або навчальних курсах дає шанс зустріти людей зі схожими інтересами. Ключове — бути активним і відкритим для спілкування.

  3. Будьте ініціатором контактів. Доросла дружба рідко виникає сама по собі. Пропонуйте спільні зустрічі, каву чи прогулянку, не чекаючи, що інша людина зробить перший крок.

  4. Цінуйте якість, а не кількість. Краще мати одного надійного друга, ніж десяток знайомих. Справжні стосунки будуються поступово: слухайте, підтримуйте, діліться своїми переживаннями.

  5. Розвивайте емпатію і довіру. Вміння слухати і приймати іншу людину без осуду створює фундамент для довготривалої дружби. Водночас будьте чесні щодо своїх кордонів — це допомагає уникати токсичних стосунків.

  6. Не бійтеся нових знайомств у будь-якому віці. Дорослі часто вважають, що нові друзі не знаходяться після 30 чи 40. Це міф. Важливо зберігати відкритість, ініціативність і готовність вкладати час у нові зв’язки.

  7. Підтримуйте контакти регулярно. Дружба потребує уваги. Навіть короткий дзвінок, повідомлення чи спільна зустріч зміцнюють відносини та створюють відчуття підтримки.

Дата публікації
Кількість переглядів
12
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie