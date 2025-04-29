Як зріст дитини впливає на її успішність у школі: що довело дослідження

Школярі

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Попередні дослідження свідчать, що люди високого зросту частіше отримують вищі доходи. Американські вчені вирішили з’ясувати, чи не формуються передумови для цієї переваги ще у шкільні роки. Для аналізу були використані дані близько пів мільйона школярів із Нью-Йорка.

Згідно з однією з гіпотез, високі чоловіки та жінки можуть бути впевненішими в собі чи викликати більш позитивне сприйняття. Інша теорія передбачає, що високий зріст пов’язаний із покращеними когнітивними здібностями. Про це пише Economics and Human Biology.

Зокрема, високі люди зазвичай демонструють кращі результати у тестах на когнітивний розвиток порівняно зі своїми нижчими однолітками. Це дозволяє припустити, що успіхи на ринку праці можуть бути зумовлені не лише зростом, а й вищими розумовими здібностями.

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Нове дослідження

Оскільки академічна успішність відіграє ключову роль у формуванні майбутнього заробітку, економісти провели дослідження, щоб визначити, як зріст дітей впливає на їхні успіхи у навчанні.

Для цього були використані дані Департаменту освіти Нью-Йорка, що містять щорічні результати тестів учнів державних шкіл, статистику їхнього зросту, демографічну інформацію та інші відомості. Аналіз охопив майже 500 тисяч школярів початкової та середньої школи за період з 2010 по 2017 роки.

Зв’язок між зростом і академічними досягненнями

Результати показали, що існує стійкий, хоча й незначний, зв’язок між зростом і академічними досягненнями. У середньому вищі школярі трохи краще справлялися з тестами з математики та англійської мови. Цей ефект спостерігався як у хлопців, так і у дівчат.

Дослідження враховувало відносні показники зросту всередині класу порівняно з однолітками тієї ж статі та віку. Виявилося, що діти, зріст яких перевищував середній показник на одне стандартне відхилення, отримували в тестах результати на 0,03–0,04 стандартного відхилення вище.

Хоча різниця була незначною, вона виявилася статистично значущою. Наприклад, у тестах з англійської мови найвищі 2,5% учнів демонстрували результати на 0,18 — 0,19 стандартного відхилення вище порівняно з найнижчими однокласниками.

Додатково дослідники вивчили, чи не пов’язані виявлені ефекти зі станом здоров’я дітей: припускалося, що високі школярі можуть рідше хворіти чи краще харчуватися. Однак навіть із врахуванням таких факторів, як ожиріння та відвідуваність школи, зв’язок між зростом і оцінками зберігався. Скориговані дані з урахуванням сімейного становища та умов раннього дитинства послабили кореляцію, але вона все ж залишалася статистично значущою.

Автори дослідження також підкреслили, що оцінити всі аспекти впливу раннього розвитку та соціальних факторів на високих дітей повністю не вдалося.