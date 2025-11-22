Як зробити батареї теплішими взимку: трюк, який змушує радіатори сильніше гріти навіть за -25

Як збільшити ефективність опалення взимку / © pexels.com

Буває, після запуску опалення батареї залишаються ледве теплими. Не поспішайте викликати сантехніка — більшість проблем можна вирішити самостійно. Найпоширеніші причини легко усунути власними силами.

Як випустити повітря з батарей

Погане обігрівання часто виникає через повітря у радіаторі. Якщо знизу батарея гаряча, а зверху холодна, значить, пора випустити повітря. На радіаторі є спеціальний кран: відкрутіть його пласкою викруткою, підставте миску та дайте вийти повітрю. Коли почне текти вода — закрутіть кран назад. Батарея почне гріти як слід. Головне — не відкручувати кран повністю, щоб уникнути протікання.

Балансування системи опалення

Якщо в одній кімнаті тепло босоніж, а в іншій без хутряних шкарпеток не обійтися, система потребує балансування. Знайдіть запірні крани або термостати на вході та виході радіаторів. Трохи прикрийте крани на гарячих батареях, щоб тепло пішло до холодних. Робіть це обережно, на пів оберту, а через 30 хвилин перевірте результат.

Коли варто звернутися до сантехніка

Проблеми з опаленням можуть виникати навіть у нових радіаторах. Спершу вони гріють добре, але згодом припиняють. Причина може бути у помилках під час встановлення системи або зношених деталях. Якщо власні трюки не допомагають — краще звернутися до професіоналів.

Застосувавши ці прості лайфгаки для батарей опалення, ви зможете насолоджуватися теплим та комфортним домом цілою зимою, заощаджуючи на виклику сантехніка.