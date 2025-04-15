Що потрібно натерти на терці в фарш, щоб він був надзвичайно соковитим та ніжним / © Pixabay

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Перш ніж додавати до фаршу, його слід натерти на терці. Так ви отримаєте надзвичайно ніжну текстуру майбутньої страви.

Це дозволить стравам з фаршу бути неймовірно м’якими, смачними та соковитими, кажуть досвідчені кулінари.

Не забудьте, що перед приготуванням фарш повинен трохи настоятися. Найкраще залишити його в холодильнику на півгодини, щоб спеції віддали свій аромат, а структура стала більш щільною.

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Лише після цього фарш можна діставати з холодильника, формувати котлети чи додавати у пельмені. Спробуйте цей простий лайфгак і здивуйте членів своєї родини новим смаком.