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Як зробити фарш смачнішим: виявляється, потрібно натерти на терці один заморожений продукт — порада кулінарів
Для того щоб фарш став максимально смачним і соковитим, варто додавати вершкове масло. Але не просте, а заморожене.
Перш ніж додавати до фаршу, його слід натерти на терці. Так ви отримаєте надзвичайно ніжну текстуру майбутньої страви.
Це дозволить стравам з фаршу бути неймовірно м’якими, смачними та соковитими, кажуть досвідчені кулінари.
Не забудьте, що перед приготуванням фарш повинен трохи настоятися. Найкраще залишити його в холодильнику на півгодини, щоб спеції віддали свій аромат, а структура стала більш щільною.
Лише після цього фарш можна діставати з холодильника, формувати котлети чи додавати у пельмені. Спробуйте цей простий лайфгак і здивуйте членів своєї родини новим смаком.