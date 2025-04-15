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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

Як зробити фарш смачнішим: виявляється, потрібно натерти на терці один заморожений продукт — порада кулінарів

Для того щоб фарш став максимально смачним і соковитим, варто додавати вершкове масло. Але не просте, а заморожене.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що потрібно натерти на терці в фарш, щоб він був надзвичайно соковитим та ніжним

Що потрібно натерти на терці в фарш, щоб він був надзвичайно соковитим та ніжним / © Pixabay

Перш ніж додавати до фаршу, його слід натерти на терці. Так ви отримаєте надзвичайно ніжну текстуру майбутньої страви.

Це дозволить стравам з фаршу бути неймовірно м’якими, смачними та соковитими, кажуть досвідчені кулінари.

Не забудьте, що перед приготуванням фарш повинен трохи настоятися. Найкраще залишити його в холодильнику на півгодини, щоб спеції віддали свій аромат, а структура стала більш щільною.

Лише після цього фарш можна діставати з холодильника, формувати котлети чи додавати у пельмені. Спробуйте цей простий лайфгак і здивуйте членів своєї родини новим смаком.

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Дата публікації
Кількість переглядів
155
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