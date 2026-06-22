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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

Як зробити яєчню-бовтанку більш кремовою і білковою: секретний інгредієнт, про який мало хто знає

Яєчня-бовтанка здається однією з найпростіших страв для сніданку, але саме в її простоті часто й криється проблема — яйця можуть вийти сухими, щільними або недостатньо ніжними.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Як приготувати ідеальну яєчню-бовтанку

Як приготувати ідеальну яєчню-бовтанку / © pexels.com

Втім, існує один несподіваний інгредієнт, який здатен повністю змінити текстуру страви — зробити її кремовою, м’якою та водночас більш поживною. Це кисломолочний сир.

Чому варто додати кисломолочний сир до яєчні-бовтанки

Додавання кисломолочного сиру до яєць працює одразу в кількох напрямках:

  • робить текстуру яєчні більш ніжною та кремовою;

  • запобігає пересушуванню під час приготування;

  • додає додатковий білок без зміни смаку;

  • робить сніданок більш ситним.

Під час нагрівання сир частково розм’якшується і зливається з яйцями, створюючи ніжну, оксамитову структуру без важкого сирного присмаку.

Як правильно додавати сир до яєчні-бовтанки

Щоб отримати ідеальну текстуру, важливо дотриматися простого правила пропорцій: приблизно 1–2 столові ложки кисломолочного сиру на 1 яйце.

Є кілька способів приготування:

  1. Збийте яйця з сиром до однорідності та одразу виливайте на пательню.

  2. Спочатку трохи підсмажте яйця, а потім акуратно вмішайте сир для більш вираженої текстури.

  3. Якщо хочете максимально гладку та повітряну яєчню-бовтанку — збийте яйця з сиром у блендері.

Важливі поради для ідеальної текстури

Щоб яєчня-бовтанка вийшла справді кремовою, варто врахувати кілька моментів:

  • готуйте на середньо-низькому вогні;

  • постійно помішуйте суміш;

  • не пересмажуйте яйця — знімайте з вогню трохи раніше готовності;

  • обережно з сіллю, оскільки сир уже містить її.

Чому це ще й корисно

Кисломолочний сир — це джерело повноцінного білка, який:

  • довше зберігає відчуття ситості;

  • підтримує м’язи та енергію протягом дня;

  • робить сніданок більш збалансованим.

Тому така яєчня-бовтанка — це не лише смак, а й функціональна їжа для активного дня.

FAQ

Чи можна додавати сир у яєчню-бовтанку щодня?

Так, якщо у вас немає непереносимості молочних продуктів. Це нормальна білкова добавка до сніданку.

Чи змінює кисломолочний сир смак яєчні-бовтанки?

Ні або мінімально. Він робить смак більш ніжним і вершковим, але не перебиває яйця.

Який сир краще використовувати для яєчні-бовтанки?

Найкраще підходить класичний кисломолочний сир середньої жирності (2–5%) з дрібним зерном.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
85
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