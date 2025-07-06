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Як зробити ідеальний розсіл для огірків: скільки класти солі й цукру — секрети досвідчених господинь
Щоб солоні чи мариновані огірки були хрусткими, ароматними й не зіпсувалися під час зберігання, треба знати правильні пропорції складників для розсолу.
Розповідаємо, як правильно готувати розсіл для огірків, щоб вони вийшли смачними, хрумкими та ароматними. Про це пише ресурс «Ми-Україна».
Які ідеальні пропорції солі, оцту й цукру для розсолу на огірки
Скільки солі треба для розсолу. Концентрація солі залежатиме від розміру огірків. Якщо огірки довжиною до 8 см, солі має бути 7%, для середніх плодів відсоток солі збільшується до восьми, великим плода треба міцніший розсіл для тривалого зберігання, тому має бути 9%. У середньому на півтори літри розсолу в трилітровій банці потрібно 80–85 грамів солі. Найкраще використовувати кам’яну чи морську сіль, вона не містить добавок, які можуть зіпсувати процес бродіння.
Цукор додають для того, щоб активізувати процес бродіння, особливо якщо огірки дозрівали за холодної погоди. Також він допоможе реанімувати зів’ялі плоди. Норма — 10 грамів цукру на кілограм огірків.
Оцет. У розсіл для маринованих, а не солоних огірків, додають 9% оцет. На літрову банку буде досить півтори столові ложки оцту. Якщо ви використовуєте есенцію, розводьте її у співвідношенні 1:8, щоб отримати звичайний 9% розчин.
Ідеальні спеції для розсолу на огірки. Аромат огірків залежить не лише від зелені, а й від правильно підібраних спецій. Окрім класичного набору — кропу, хрону та часнику, варто спробувати й інші варіанти: листя смородини, вишні, дубу. Також підійдуть спеції — естрагон, петрушка, селера, чебрець, лавровий лист, гірчиця. Маса спецій має бути не більшою 5% ваги огірків. Часнику треба класти максимум 15 г на 1 кг плодів.
Як ще поради щодо засолювання огірків
Використовуйте фільтровану або відстояну воду.
Не додавайте йодовану сіль, вона сповільнює процес бродіння.
Завжди підписуйте банки, адже дата і тип заготовки допоможуть контролювати термін зберігання.