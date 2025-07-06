Розповідаємо, як правильно готувати розсіл для огірків, щоб вони вийшли смачними, хрумкими та ароматними. Про це пише ресурс «Ми-Україна».

Скільки солі треба для розсолу. Концентрація солі залежатиме від розміру огірків. Якщо огірки довжиною до 8 см, солі має бути 7%, для середніх плодів відсоток солі збільшується до восьми, великим плода треба міцніший розсіл для тривалого зберігання, тому має бути 9%. У середньому на півтори літри розсолу в трилітровій банці потрібно 80–85 грамів солі. Найкраще використовувати кам’яну чи морську сіль, вона не містить добавок, які можуть зіпсувати процес бродіння.

Цукор додають для того, щоб активізувати процес бродіння, особливо якщо огірки дозрівали за холодної погоди. Також він допоможе реанімувати зів’ялі плоди. Норма — 10 грамів цукру на кілограм огірків.

Оцет. У розсіл для маринованих, а не солоних огірків, додають 9% оцет. На літрову банку буде досить півтори столові ложки оцту. Якщо ви використовуєте есенцію, розводьте її у співвідношенні 1:8, щоб отримати звичайний 9% розчин.