Як зробити iPhone гучнішим: три простих рішення без сервісу

Багато власників iPhone стикаються з тим, що музика звучить тихо, вхідні дзвінки важко почути, а відео доводиться слухати мало не в тиші. Хоча динаміки у смартфонах Apple доволі потужні, з часом їхня гучність може знижуватися.

Про це пише ProstoMob.

Причини слабкого звуку в динаміках різні — від банального пилу в отворах до обмежень у налаштуваннях. На щастя, у більшості випадків ситуацію можна виправити самостійно.

Спосіб 1. Еквалайзер у Apple Music

Вбудовані налаштування еквалайзера здатні дати помітний ефект. Хоча вони працюють лише в Apple Music, результат може приємно здивувати.

Що робити:

Відкрийте Налаштування → Музика → Еквалайзер.

Оберіть режим Late Night — він посилює звук краще, ніж стандартний Loudness.

Додатково вимкніть функцію Перевірка звуку, щоб зняти обмеження гучності.

Спосіб 2. Вимкніть обмеження гучності

Apple за замовчуванням обмежує максимальну гучність для захисту слуху. Але цю функцію можна відключити.

Для динаміків: Налаштування → Звуки та тактильні сигнали → вимкніть Обмежити максимальну гучність.

Для навушників: Налаштування → Безпека навушників → вимкніть Зменшити гучний звук.

Спосіб 3. Почистіть динаміки

Найчастіша причина тихого звуку — банальне засмічення. Пил і ворсинки перекривають отвори, тому телефон звучить гірше.

Безпечні методи:

м’яка зубна щітка — для акуратного чищення під кутом; спеціальний «слайм» для техніки — витягує дрібний пил; стиснуте повітря — допоможе прибрати залишки сміття.

Коли варто йти до сервісу?

Якщо жоден із методів не допоміг, імовірно, динамік пошкоджений. У такому разі потрібен ремонт у сертифікованому сервісному центрі.

Порада: уникайте агресивної хімії чи гострих предметів під час чищення — це може остаточно зіпсувати динамік.

Регулярний догляд та профілактичне очищення допоможуть зберегти якісний звук iPhone на довгі роки.

